Латвийский конькобежец: Не понимаю, почему МОК и ВАДА воюют со спортсменами
Латвийский конькобежец Харалдс Силовс, ставший четвёртым на Олимпиаде в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров, выразил разочарование в связи с неприглашением на Игры россиянина Дениса Юскова.
«Думаю, это грустно, что всё так произошло. Я не обо всём информирован, но Юсков — очевидно лучший на дистанции 1500 метров. Мне правда грустно. Как спортсмен, я бы хотел видеть здесь всех, это было бы справедливо. Юсков точно бы финишировал в первой тройке. Хотя вы видели, много атлетов сегодня сделали ошибки. Это Олимпиада, даже лучшие оступаются. Я со всеми дружу и никого не подозреваю. Мне жаль, что не все могут участвовать. Не понимаю, почему МОК и ВАДА начали войну против спортсменов», — приводит слова Силовса «RT на русском».
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