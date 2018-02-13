Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
11 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32548243/
13 февраля 2018, 18:39 | Коньки, шорт-трек | Чемпионат.com

Латвийский конькобежец: Не понимаю, почему МОК и ВАДА воюют со спортсменами

Латвийский конькобежец Харалдс Силовс, ставший четвёртым на Олимпиаде в Пхёнчхане на дистанции 1500 метров, выразил разочарование в связи с неприглашением на Игры россиянина Дениса Юскова.

«Думаю, это грустно, что всё так произошло. Я не обо всём информирован, но Юсков — очевидно лучший на дистанции 1500 метров. Мне правда грустно. Как спортсмен, я бы хотел видеть здесь всех, это было бы справедливо. Юсков точно бы финишировал в первой тройке. Хотя вы видели, много атлетов сегодня сделали ошибки. Это Олимпиада, даже лучшие оступаются. Я со всеми дружу и никого не подозреваю. Мне жаль, что не все могут участвовать. Не понимаю, почему МОК и ВАДА начали войну против спортсменов», — приводит слова Силовса «RT на русском».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Шестикратный чемпион ОИ в шорт-треке Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского

Шестикратный чемпион ОИ в шорт-треке Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского

КАННЫН, 13 фев — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан, скорее всего, пропустит Кубок Павловского.
Еще 7 новостей  

Трегубов: американцы и британцы со мной не здороваются. Ну и пошли они в...

Очень красива! Яркие фото бронзовой керлингистки ОИ-2018 Насти Брызгаловой

Немецкий доктор: "Не верю, что русские честно выигрывают медали Пхёнчхана"

Тихонов: Круглов – подонок. Кущенко – подонок! Всех к ответственности
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?