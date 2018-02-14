Российские хоккеисты играют со Словакией на Олимпиаде (видеотрансляция)
Сборная России по хоккею начала борьбу за медали на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Первым соперником российских хоккеистов на групповой стадии турнира стала сборная Словакии.
После второго периода счет ничейный — 2:2. На две быстрые шайбы Прохоркина и Капризова словаки уже в первой трети матча ответили голами Олвецки и Бакоша. Во втором периоде голов забито не было.
Последний раз сборные России и Словакии встречались в мае 2017 в матче группового этапа чемпионата мира. Россия одержала разгромную победу, 6:0.
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