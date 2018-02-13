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13 февраля 2018, 18:37 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Резцова: Лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане доказали, что Россия — непобедимая держава

Российские лыжники на Олимпиаде в ПхенчханРоссийские лыжники на Олимпиаде в Пхенчхане уже доказали, что Россия — непобедимая держава, заявила корреспонденту РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.

Во вторник Александр Большунов и Юлия Белорукова завоевали бронзовые медали в спринте на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Сборная России в Пхенчхане выступает в усеченном составе. Приглашения на Игры не получили лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

«Ребята молодцы! Немножко слабовато финиш работали, чуть-чуть им не хватило. Молодцы, что в такой непростой ситуации боролись до последнего. Эти бронзовые медали дорогого стоят. Еще много дисциплин, у наших ребят медали еще однозначно будут. Потихоньку мы набираем обороты. Обстановка в Пхенчхане в целом уравновешенная, спокойная. Идут Игры и идут неплохо, в своем русле. Ребята доказали, что мы — непобедимая держава», — сказала Резцова РИА Новости по телефону.

«Мы доказываем, что мы чистые, честные и самые сильные. Нас боятся. Я думаю, что новые имена еще будут в лыжном спорте на этой Олимпиаде», — добавила собеседница агентства.
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