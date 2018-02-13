Панжинский о спринте на ОИ: Сказки не получилось, недоволен своим выступлением

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Панжинский во вторник выбыл из борьбы на спринтерской гонке в Пхенчхане на стадии полуфинала.

«Я настраивался на борьбу за медали и поначалу все довольно неплохо складывалось. В квалификации чувствовал себя уверенно, прошелся легко. В четвертьфинале тоже. Но от того, что напрямую не попал в полуфинал, было меньше времени на восстановление. Плюс в полуфинале был быстрым старт, и я не выдержал предложенного темпа. Считаю неудовлетворительным свое выступление в спринте. К сожалению, сказки не получилось», — сказал Панжинский журналистам.

«Очень хорошие ощущения вернуться на Олимпиаду, даже несмотря на политическую ситуацию сейчас вообще вокруг нашей страны. Но чувствуется праздник спорта, приятная атмосфера. После гонки надеялся по полной насладиться атмосферой Олимпиады, — продолжил он. — Неизвестно, как дальше сложится моя карьера. Следующий классический спринт на Олимпийских играх будет только через восемь лет. Возможно, уже не судьба будет стать олимпийским чемпионов. Но жизнь непредсказуема».