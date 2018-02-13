Александр Большунов: Понимал, что спринт — это та дисциплина, где я могу бороться
21-летний лыжник завоевал бронзовую медаль в спринте, в котором изначально не планировалось его участие.
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— После стремительнейшего полуфинала не было ощущения, что
— Ощущения не было, так как всё может быть. Это финал, надо было отработать и не ощущать, а просто финишировать.
— Насколько эта медаль ценна для вас? Ещё дней десять назад все говорили, что вы приедете только 16 февраля и на спринте вас не будет.
— Всё так и было. Это решение было принято за четыре дня до спринта. Ещё 10 числа я смотрел скиатлон в Зеефельде, в Австрии. И на ужине я тренеру (Юрию Бородавко. — Прим. ред.) сказал: «Юрий Викторович, медали на дороге не валяются, либо я еду и борюсь, начиная со спринта, либо я туда вообще не еду».
— Это скиатлон так взбодрил?
— Нет, не скиатлон. Просто я понимал, что спринт — это та дисциплина, где я могу бороться, даже несмотря на свое состояние после болезни. Я понимал, что надо ехать и бороться.
— То есть, возможно, вы не приехали бы на Олимпиаду, если бы пропустили спринт?
— Возможно, так бы и было. Я неделю об этом спринте думал, и в голове была одна мысль. Я просто хотел начать со спринта и показывать результат.
— На финише могли побороться с Клейбо?
— Мог, но на финише в конце подъёма ноги подзакисли
— Кому вы посвящаете медаль?
— Я посвящаю её всем болельщикам и всей Р… (умолк) Всей нашей сборной. Такие дела.
— Верна ли была тактика? Вы постоянно пытались убегать от соперников.
— После квалификации я разговаривал с тренером, он мне сказал: «Никого не жди, просто навязывай свой темп и всё. Потому что с каждым разом тебе будет становится всё лучше».
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