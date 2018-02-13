Александр Большунов: Выступал как на первенстве водокачки
Бронзовый призер Игр заявил, что мог вообще не поехать в Корею.
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Видимо, что-то случилось...
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— После полуфинала не возникло ощущения, что медаль у вас уже в кармане, потому что все сильнейшие именно в этом забеге и оказались? — первый вопрос Большунову.
— Нет, это финал и в нем все может случиться. Надо было просто отработать нормально.
— Но еще буквально десять дней назад говорили, то вы приедете только 16-го числа и в спринте не примете участие!
— Все так и было. Еще за три дня до спринта я сидел на сборе в Австрии. Смотрел биатлон по телевизору. И тут мы с тренером за ужином решили, что я должен бежать спринт. Я ему сказал, что такие шансы на дороге не валяются,
— Вы реально рассматривали такой сценарий?
— Да, реально.
— А за золото с Клэбо могли поспорить?
— Мог, но в конце подъема ноги чуть подзакисли. Что уж говорить: не чуть, а очень даже сильно… Конечно, всегда хочется показывать максимальный результат, но в данной ситуации и бронза — это хорошо.
— На сколько процентов от своей лучшей формы вы были готовы?
— Не на сто — это точно.
— Вы выбрали тактику — убегать в отрыв со старта.
— Да, тренер (Юрий Бородавко. — Прим. ред.) меня поддержал. Разговаривал с ним после квалификации. Он сказал: никого не жди, не играйся в
— Кому посвящаете свою награду?
— Всем болельщмкам, всей Ро… — осекся Александр, вспомнив предписания руководства. — Всей нашей стране. Ребятам, которых не допустили. Жалко, что здесь в Корее нет лучших спортсменов: Сереги Устюгова, Глеба Ретивых.
— Если честно, перед стартом было сложно себя завести, — продолжил Александр. — Состояние
— За счет чего в последние полтора года вы совершили такой рывок в мировую элиту?
— За счет преодоления себя. Главный соперник — это я сам.
— Есть желание бежать всю оставшуюся лыжную программу?
— Пока не знаю. Решим попозже вместе с тренерами.
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