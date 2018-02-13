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13 февраля 2018, 18:28 | Лыжный спорт | Советский спорт

Александр Большунов: Выступал как на первенстве водокачки

Бронзовый призер Игр заявил, что мог вообще не поехать в Корею.

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— После полуфинала не возникло ощущения, что медаль у вас уже в кармане, потому что все сильнейшие именно в этом забеге и оказались? — первый вопрос Большунову.
— Нет, это финал и в нем все может случиться. Надо было просто отработать нормально.

— Но еще буквально десять дней назад говорили, то вы приедете только 16-го числа и в спринте не примете участие!
— Все так и было. Еще за три дня до спринта я сидел на сборе в Австрии. Смотрел биатлон по телевизору. И тут мы с тренером за ужином решили, что я должен бежать спринт. Я ему сказал, что такие шансы на дороге не валяются, что-либо я еду и борюсь, либо мне вообще не стоит ехать на Олимпийские игры.

— Вы реально рассматривали такой сценарий?
— Да, реально. Где-то неделю только об этом и думал. Тот факт, что я вылетаю только 15-го меня просто убивал. Я понимал, что спринт — это та дисциплина, где я реально могу бороться за медаль даже несмотря на свое состояние после болезни.

— А за золото с Клэбо могли поспорить?
— Мог, но в конце подъема ноги чуть подзакисли. Что уж говорить: не чуть, а очень даже сильно… Конечно, всегда хочется показывать максимальный результат, но в данной ситуации и бронза — это хорошо.

— На сколько процентов от своей лучшей формы вы были готовы?
— Не на сто — это точно. Все-таки лыжи — это не тот вид спорта, где можно восстановиться за 10 дней. Тут важны и все группы мышц, и дыхание. Но в любом случае я очень рад этой медали.

— Вы выбрали тактику — убегать в отрыв со старта.
— Да, тренер (Юрий Бородавко. — Прим. ред.) меня поддержал. Разговаривал с ним после квалификации. Он сказал: никого не жди, не играйся в кошки-мышки, беги в своем темпе — с каждым стартом будешь чувствовать себя все лучше.

— Кому посвящаете свою награду?
— Всем болельщмкам, всей Ро… — осекся Александр, вспомнив предписания руководства. — Всей нашей стране. Ребятам, которых не допустили. Жалко, что здесь в Корее нет лучших спортсменов: Сереги Устюгова, Глеба Ретивых.

— Если честно, перед стартом было сложно себя завести, — продолжил Александр. — Состояние какое-то было: все по фигу. Ни волнения, ничего. Как на первенстве водокачки выступал.

— За счет чего в последние полтора года вы совершили такой рывок в мировую элиту?
— За счет преодоления себя. Главный соперник — это я сам.

— Есть желание бежать всю оставшуюся лыжную программу?
— Пока не знаю. Решим попозже вместе с тренерами.
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