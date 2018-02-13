Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
11 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32547899/
13 февраля 2018, 18:25 | Хоккей | ТАСС

Сосина: Российским хоккеисткам пора забросить первую на Играх шайбу в матче с финками

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеисткам нужно поработать над реализацией, чтобы забросить в следующем матче с финками первую шайбу на Олимпиаде и перестать «ездить на сухарях». Об этом журналистам сказала капитан команды Ольга Сосина.

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.

«У меня большие вопросы к себе — почему создаю моменты и не реализовываю их? Так же и к другим нападающим — почему “ездим на сухарях”? Обидно, что создаем моменты, но не реализуем их. Каждый нападающий должен разобраться в себе, чтобы все наши минусы в следующей игре превратить в плюсы», — сказала Сосина.

«У финок хорошая команда, думаю, с ней будет интересная игра. Будем делать все возможное, пора уже забивать», — добавила Сосина.

По словам капитана, россиянки во встрече с американками больше времени провели в зоне атаки, чем в матче с канадками. «Играли-то неплохо — даже побольше, чем в первом матче, играли в зоне атаки, создали моментов. Но провалили второй период — эти два быстрых гола (вторую и третью шайбы американки забросили с интервалом в шесть секунд — прим. ТАСС) сломали игру», — сказала Сосина.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
13 Февраля, 15:10 Группа A Kwandong Hockey Centre
США 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Робб Стаубер Алексей Чистяков
Вратари
Хенсли Н. Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
1-й период
08:02 Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
13:41 Кендалл Койн
2-й период
Нина Пирогова 27:32
31:46 Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
31:52 Джиджи Марвин
34:38 Джиджи Марвин (А. Пелки)
Мария Баталова 35:04
Мария Баталова 38:44
3-й период
58:23 Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)
Судьи

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?