Сосина: Российским хоккеисткам пора забросить первую на Играх шайбу в матче с финками
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российским хоккеисткам нужно поработать над реализацией, чтобы забросить в следующем матче с финками первую шайбу на Олимпиаде и перестать «ездить на сухарях». Об этом журналистам сказала капитан команды Ольга Сосина.
Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.
«У меня большие вопросы к себе — почему создаю моменты и не реализовываю их? Так же и к другим нападающим — почему “ездим на сухарях”? Обидно, что создаем моменты, но не реализуем их. Каждый нападающий должен разобраться в себе, чтобы все наши минусы в следующей игре превратить в плюсы», — сказала Сосина.
«У финок хорошая команда, думаю, с ней будет интересная игра. Будем делать все возможное, пора уже забивать», — добавила Сосина.
По словам капитана, россиянки во встрече с американками больше времени провели в зоне атаки, чем в матче с канадками. «Играли-то неплохо — даже побольше, чем в первом матче, играли в зоне атаки, создали моментов. Но провалили второй период — эти два быстрых гола (вторую и третью шайбы американки забросили с интервалом в шесть секунд — прим. ТАСС) сломали игру», — сказала Сосина.
Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.
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|Алексей Чистяков
|Хенсли Н.
|Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
|1-й период
|08:02
|Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
|13:41
|Кендалл Койн
|2-й период
|Нина Пирогова
|27:32
|31:46
|Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
|31:52
|Джиджи Марвин
|34:38
|Джиджи Марвин (А. Пелки)
|Мария Баталова
|35:04
|Мария Баталова
|38:44
|3-й период
|58:23
|Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)