Сосина: Российским хоккеисткам пора забросить первую на Играх шайбу в матче с финками

Российские хоккеистки проиграли два стартовых матча турнира канадкам и американкам с одинаковым счетом 0:5.

«У меня большие вопросы к себе — почему создаю моменты и не реализовываю их? Так же и к другим нападающим — почему “ездим на сухарях”? Обидно, что создаем моменты, но не реализуем их. Каждый нападающий должен разобраться в себе, чтобы все наши минусы в следующей игре превратить в плюсы», — сказала Сосина.

«У финок хорошая команда, думаю, с ней будет интересная игра. Будем делать все возможное, пора уже забивать», — добавила Сосина.

По словам капитана, россиянки во встрече с американками больше времени провели в зоне атаки, чем в матче с канадками. «Играли-то неплохо — даже побольше, чем в первом матче, играли в зоне атаки, создали моментов. Но провалили второй период — эти два быстрых гола (вторую и третью шайбы американки забросили с интервалом в шесть секунд — прим. ТАСС) сломали игру», — сказала Сосина.

Сборные Канады и США, одержав две победы в двух матчах, обеспечили себе выход в полуфинал турнира. Россиянки и финки очков пока не набрали, их очный матч состоится 15 февраля. В четвертьфинале российские хоккеистки сыграют со сборной Швейцарии или командой Швеции, которые гарантировали себе первые два места в группе B.