Большунов: Волнения совсем нет, как на первенстве водокачки. Мне вообще пофиг

«В первую неделю была спокойная работа, после чего начали готовиться. Я рад, что смогли с тренером выполнить план, оказаться здесь и завоевать третье место. Четыре дня назад мы просто разговаривали. Я сказал: «Юрий Викторович, медали на дороге не валяются, спринт именно та дисциплина, в которой я могу бороться». Даже если бы сегодня всё было плохо, это была бы проработка на следующие соревнования и старты.

Сегодня я проснулся в 12 часов дня и особо по этому поводу не заморачиваюсь. Вчера узнал, что финал будет только около 10 часов вечера. Я удивился, сказал, что хочу спать. Держался до часа, потом лёг. Сегодня спокойно участвую в соревнованиях. Даже на Кубке мира было больше волнения, а здесь как на первенстве водокачки. Мне вообще пофиг. Я не знаю почему. Состояние такое, нет никакого волнения, — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.