Элизабет Турсынбаева: Хочу хорошо выступить на Олимпиаде, несмотря на травму. Боль беспокоит постоянно
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева в интервью корреспонденту Vesti.kz поделилась ожиданиями от Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане и призналась, что испытывает проблемы со здоровьем перед стартом.
Благодаря Турсынбаевой Казахстан получил две лицензии на ОИ-2018. Вместе с ней на Играх выступит Айза Мамбекова.
— Хотелось бы хорошо выступить, несмотря на травму. Сейчас мне очень тяжело тренироваться, меня постоянно беспокоит боль во время занятий, — признается Турсынбаева, которой завтра, 14 февраля, исполнится 18 лет. — Но Игры раз в четыре года, поэтому не хочется, чтобы остались плохие воспоминания. Хочется удивить болельщиков, которые за меня переживают, показать отличное выступление и запомнить эту Олимпиаду как триумф.
— Какую программу будете показывать на ОИ?
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— То есть после ОИ будете отдыхать?
— Отдыхать и готовиться к следующим Олимпийским играм (смеется). Нынешняя Олимпиаде — это больше опыт, а к следующей буду готовится уже совершенно
О ситуации со здоровьем Турсынбаевой рассказала и мама фигуристки Падишахан Султаналиева.
— Мы сейчас пока таких глобальных планов не строим, как видите, Элизбает травмировалась. И мы, конечно, тренируемся и лечимся, но мы не знаем, насколько она будет готова к Олимпиаде, — сказала Султаналиева.
— На какое место рассчитываете на ОИ?
— Если бы не эта травма, у нее, конечно, были бы высокие шансы, но сейчас я ничего не могу сказать. Элизабет сделала все от нее зависящее. Она — первая в истории Казахстана фигуристка, которая смогла завоевать олимпийскую лицензию. Она делает историю, но в данный момент, мне очень сложно делать какие то прогнозы.
Отметим, что 21 февраля состоится выступление фигуристок в короткой программе, а через два дня — в произвольной.
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