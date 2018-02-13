Элизабет Турсынбаева: Хочу хорошо выступить на Олимпиаде, несмотря на травму. Боль беспокоит постоянно

Благодаря Турсынбаевой Казахстан получил две лицензии на ОИ-2018. Вместе с ней на Играх выступит Айза Мамбекова.

— Хотелось бы хорошо выступить, несмотря на травму. Сейчас мне очень тяжело тренироваться, меня постоянно беспокоит боль во время занятий, — признается Турсынбаева, которой завтра, 14 февраля, исполнится 18 лет. — Но Игры раз в четыре года, поэтому не хочется, чтобы остались плохие воспоминания. Хочется удивить болельщиков, которые за меня переживают, показать отличное выступление и запомнить эту Олимпиаду как триумф.

— Какую программу будете показывать на ОИ?

— Из-за травмы не получается тренироваться в полную силу, поэтому пришлось облегчить произвольную программу. Не получается у меня до конца залечить эту травму. Чтобы окончательно от нее избавится, нужно взять перерыв, а у меня времени на перерыв нет. Полное выздоровление отложу на постолимпийский сезон, когда смогу отдохнуть.

— То есть после ОИ будете отдыхать?

— Отдыхать и готовиться к следующим Олимпийским играм (смеется). Нынешняя Олимпиаде — это больше опыт, а к следующей буду готовится уже совершенно по-другому. Исходя из нынешней подготовки, уже понятно, что нужно что-то менять: готовиться по-другому, за здоровьем больше следить, не упускать такие вот травмы, чтобы не ехать на главный старт четырехлетия травмированной.

О ситуации со здоровьем Турсынбаевой рассказала и мама фигуристки Падишахан Султаналиева.

— Мы сейчас пока таких глобальных планов не строим, как видите, Элизбает травмировалась. И мы, конечно, тренируемся и лечимся, но мы не знаем, насколько она будет готова к Олимпиаде, — сказала Султаналиева.

— На какое место рассчитываете на ОИ?

— Если бы не эта травма, у нее, конечно, были бы высокие шансы, но сейчас я ничего не могу сказать. Элизабет сделала все от нее зависящее. Она — первая в истории Казахстана фигуристка, которая смогла завоевать олимпийскую лицензию. Она делает историю, но в данный момент, мне очень сложно делать какие то прогнозы.

Отметим, что 21 февраля состоится выступление фигуристок в короткой программе, а через два дня — в произвольной.