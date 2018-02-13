Теперь Россию разгромили и США. И это тоже было ожидаемо
Во втором матче группового этапа Олимпиады женская сборная России крупно уступила США (0:5).
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Группа A
США — РОССИЯ — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Голы: Беллами — 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 — 1:0. Дж. Ламуре — 1 (М. Ламуре), 31:46 — 2:0. Дж. Ламуре — 2, 31:52 — 3:0. Марвин — 1 (Пелки, Дагган), 34:38 — 4:0. Брандт — 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 — 5:0.
Вратари: Хенсли — Тараканова (Морозова, 34:38).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 50 (7+24+19) — 13 (2+7+4).
Судьи: Ариано Лорти, Гран.
13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
ЮБИЛЕЙ И ЛАРИОНОВ
Честно скажу — я расстроился. Вот послушал Илью Ковальчука, и огорчился. Он рубанул и забыл — дескать, женский хоккей
Надеюсь, ни Шохина, ни Белякова, ни Павлова с этими мыслями не ознакомились до матча. Я, открывающий для себя женский хоккей, смотрю с удовольствием. Для меня — все
Была бы это ерунда — не набивался бы на матч наших с Америкой зал за час до матча. Не приплясывали бы юные корейцы так, как велит девушка с куба. Кстати, вылитая Ляйсан Утяшева. Да что там юные! Вполне себе взрослые, тучные корейцы — как выражаются в хоккее, «оборонительного плана» — заходятся в плясе.
А
Да и еще юбилей коллеги и соседушки Рабинера подкрался. Отправляется старичок с утра пораньше собирать поздравления по Пхенчангу. Встречает на тренировке российской сборной Игоря Ларионова — тот смотрит как на пацана: «45? Я в эти годы еще играл…».
Перед дворцом задумчивые юниоры растянули транспарант. Ликуют, подпрыгивают. Мне не надо гадать, кого чествуют. Идут пионеры — привет Рабинеру!
А вот подтягивается на трибуну духовой оркестр. То, что надо!
Оркестр дает басы — и трибуны клокочут. Пяток корейцев раздеваются догола прямо под камерами. Секундочку, я такого не заказывал! Может, это Ларионов придумал?
Не успеваю выступить с предложениями по репертуару, как врубают такое задорное, что лучшего и не надо. Стучат в такт желтыми деревянными ботинками — прежде я думал, такие в чести лишь у голландских оборванцев.
КАНАДКИ И АМЕРИКАНКИ
Если канадки выглядели роскошными, дородными дамами, богатыми бюстами — то американки совсем другие. Смотришь — больше всего напоминают мужскую сборную США времен Сочи. Ту самую, которая обыгрывала команду Билялетдинова.
Зато наши выехали на лед
Я ждал первой шайбы нашей сборной.
— Падая и поднимаясь, ты растешь, — произнесла ей вслед Кадырова. А может, просто подумала.
Секунды не прошло — дама с добрым именем Хиллари тыкать принялась клюшкой в нашего вратаря, словно прочищала засорившийся санузел. Два раза ткнула, третий не успела — попала под Белякову словно под экскаватор. Выходят на арену силачи! Освежила Людмила бедолагу ударом в подбородок. И правильно. Могла бы высказаться еще как Корней Чуковский когда-то: «Когда у нас день, в Америке ночь. Так им и надо, буржуям».
Камера выхватила эти ряды — Божечки мои, да там дамы небесной красоты в курточках «Red Machine». Должно быть, жены наших хоккеистов. Можно понять, в затерявшемся среди гор Пхенчхане ничего интереснее женского хоккея нет. Как альтернатива —
Под эти сиплые крики наши и пропустили. Заставив чуть сменить вербальное сопровождение: «Верим в команду, верим!».
Барышни наши угрюмо бурчали
ЕСЛИ БАХ НЕ ВОЗРАЖАЕТ
Наши швыряли по американскими воротам, едва докатившись до синей линии. Малость полируя статистику — но не положение дел.
— Молодцы, молодцы! — неслось с трибун после очередного такого наброса. Никто и не думал издеваться. Действительно ведь молодцы. Как сообщил по схожему поводу Олег Знарок — «в принципе, старались».
Я вот тоже силился различить во всех оттенках серого некую милоту.
Если наш тренер стоял тихий и величавый, как единственный трезвый на корпоративе, то американские нервничали.
Американки наседали — а счет не менялся. Вратарь Валерия Тараканова открыла в себе богиню. А с этим уж ничего не поделаешь. Гибкость такая в теле образовалась — Василевский позавидовал бы. Что вратарь, что маршал.
Наши, поверив в чудеса, все чаще накатывали на американские ворота. Уж Тараканова, хоть и не княжна, сзади все подчистит. Вот очередной бросок — и снова берет! Лежа,
Американки все ж забили. Вот это коварство со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. Тараканова с тоской подняла глаза к кубу — а там, как говорил один эксперт, «дуойка».
Впрочем, продержалась «дуойка» с секунду — разыгрывая с центра, кинулись две наших девчонки выцарапывать шайбу друг у друга. Американка розовая, наливная подхватила ее, выход один на один — вынимай, Валерия… Где три, там и четыре — не дав прокашляться… Все ведь с пятака — ни одного породистого гола. Защита проваливалась раз за разом как в силосную яму. А не проваливалась, так стояла как почетный караул. Пропускают они, а больно мне!
После такого второго периода наши могли бы и не ходить в раздевалку. Что нам кружок тактического анализа? Могли бы остаться на скамейке — смотреть на кубе конкурс поцелуев. Хуже не будет. Если уж игра как «Жигули»: хлопнул дверью — открылся багажник.
Да еще б не расплескать желание бороться после 0:10 по итогам двух матчей. Лично я
Юрий ГОЛЫШАК
из Пхенчхана
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