Теперь Россию разгромили и США. И это тоже было ожидаемо

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Группа A

США — РОССИЯ — 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Голы: Беллами — 1 (Дж. Ламуре, Марвин), 8:02 — 1:0. Дж. Ламуре — 1 (М. Ламуре), 31:46 — 2:0. Дж. Ламуре — 2, 31:52 — 3:0. Марвин — 1 (Пелки, Дагган), 34:38 — 4:0. Брандт — 1 (Камеранези, Келлер), 58:23 — 5:0.

Вратари: Хенсли — Тараканова (Морозова, 34:38).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 50 (7+24+19) — 13 (2+7+4).

Судьи: Ариано Лорти, Гран.

13 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

ЮБИЛЕЙ И ЛАРИОНОВ

Честно скажу — я расстроился. Вот послушал Илью Ковальчука, и огорчился. Он рубанул и забыл — дескать, женский хоккей какая-то ерунда, а им играть. Мне писать. А в голове-то сидит: не чепухой ли мы все занимаемся? Не тратим ли время попусту в этом Kwandong Hockey Centre?

Надеюсь, ни Шохина, ни Белякова, ни Павлова с этими мыслями не ознакомились до матча. Я, открывающий для себя женский хоккей, смотрю с удовольствием. Для меня — все по-настоящему. Коллеги рассказывают, как играла когда-то Валерия Павлова с пацанами в Тюмени, как размазывала их по бортам… Да это ж класс!

Была бы это ерунда — не набивался бы на матч наших с Америкой зал за час до матча. Не приплясывали бы юные корейцы так, как велит девушка с куба. Кстати, вылитая Ляйсан Утяшева. Да что там юные! Вполне себе взрослые, тучные корейцы — как выражаются в хоккее, «оборонительного плана» — заходятся в плясе.

А вообще-то — настроение прекрасное. Когда с утра пораньше товарищи делятся новостями: «У казахов первое золото в Корее. Конькобежец Серик Алпасов сегодня в Пхенчанге купил золотые часы» — настроение другим быть не может. Простите великодушно, братья-казахи. Всех люблю.

Да и еще юбилей коллеги и соседушки Рабинера подкрался. Отправляется старичок с утра пораньше собирать поздравления по Пхенчангу. Встречает на тренировке российской сборной Игоря Ларионова — тот смотрит как на пацана: «45? Я в эти годы еще играл…».

Перед дворцом задумчивые юниоры растянули транспарант. Ликуют, подпрыгивают. Мне не надо гадать, кого чествуют. Идут пионеры — привет Рабинеру!

А вот подтягивается на трибуну духовой оркестр. То, что надо! Я-то хотел соседушку песней отметить в концерте по заявкам — но вот поговорю с этими, они все исполнят. Прямо по Жванецкому — когда из оркестра вылетал разъяренный тромбон: «Вы услышите наше звучание — вы снимете с себя последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное…» Впрочем, у нас другая история.

Оркестр дает басы — и трибуны клокочут. Пяток корейцев раздеваются догола прямо под камерами. Секундочку, я такого не заказывал! Может, это Ларионов придумал?

Не успеваю выступить с предложениями по репертуару, как врубают такое задорное, что лучшего и не надо. Стучат в такт желтыми деревянными ботинками — прежде я думал, такие в чести лишь у голландских оборванцев.

КАНАДКИ И АМЕРИКАНКИ

Если канадки выглядели роскошными, дородными дамами, богатыми бюстами — то американки совсем другие. Смотришь — больше всего напоминают мужскую сборную США времен Сочи. Ту самую, которая обыгрывала команду Билялетдинова. Какие-то маленькие, сутулые, неутомимые.

Зато наши выехали на лед какими-то озадаченными — быть может, расчувствовавшись от услышанного. Под корейскими танцами потолки в раздевалке шатались.

Я ждал первой шайбы нашей сборной. Ждал-ждал, но с шайбами наши не торопились. Радовали другим — вот столкнулись в центре площадки на полном ходу наша Кадырова с их Амандой Пелки. Кадырова на своих двоих доехала до лавочки, и не заметив. А бедная Аманда совершила аварийную посадку на лед. Ползла на карачках в тыл к своим, роняя сопли перламутровые. Насилу подняли, оттащили на лавочку, где и исцелилась. Ага, потер я ладошки. Погнали наши городских!

— Падая и поднимаясь, ты растешь, — произнесла ей вслед Кадырова. А может, просто подумала.

Секунды не прошло — дама с добрым именем Хиллари тыкать принялась клюшкой в нашего вратаря, словно прочищала засорившийся санузел. Два раза ткнула, третий не успела — попала под Белякову словно под экскаватор. Выходят на арену силачи! Освежила Людмила бедолагу ударом в подбородок. И правильно. Могла бы высказаться еще как Корней Чуковский когда-то: «Когда у нас день, в Америке ночь. Так им и надо, буржуям».

— Вперед, Россия! — неслось с тех самых мест, откуда смотрела прошлый матч девчонок мужская сборная. Те-то молчали. Больше смотрели в телефоны, чем на лед.

Камера выхватила эти ряды — Божечки мои, да там дамы небесной красоты в курточках «Red Machine». Должно быть, жены наших хоккеистов. Можно понять, в затерявшемся среди гор Пхенчхане ничего интереснее женского хоккея нет. Как альтернатива — какие-нибудь лыжи. Где зрители превращаются в ледяные столбы.

Под эти сиплые крики наши и пропустили. Заставив чуть сменить вербальное сопровождение: «Верим в команду, верим!».

Барышни наши угрюмо бурчали что-то на скамейке. Отводили душу, не разбирая слов. Главный тренер Алексей Чистяков взирал с тоской. У меня такое выражение лица, когда сам себя снимаю на телефон. «Жизнь срослась неправильно. Придется ломать заново» — читалось в его глазах. Американки на тумаки отвечали голами. А это довольно печально.

ЕСЛИ БАХ НЕ ВОЗРАЖАЕТ

Наши швыряли по американскими воротам, едва докатившись до синей линии. Малость полируя статистику — но не положение дел.

— Молодцы, молодцы! — неслось с трибун после очередного такого наброса. Никто и не думал издеваться. Действительно ведь молодцы. Как сообщил по схожему поводу Олег Знарок — «в принципе, старались».

Я вот тоже силился различить во всех оттенках серого некую милоту.

Если наш тренер стоял тихий и величавый, как единственный трезвый на корпоративе, то американские нервничали. Что-то горячо нашептывали своим — судя по выражению лиц, все то же: «Беги, Форест, беги…».

Американки наседали — а счет не менялся. Вратарь Валерия Тараканова открыла в себе богиню. А с этим уж ничего не поделаешь. Гибкость такая в теле образовалась — Василевский позавидовал бы. Что вратарь, что маршал.

Наши, поверив в чудеса, все чаще накатывали на американские ворота. Уж Тараканова, хоть и не княжна, сзади все подчистит. Вот очередной бросок — и снова берет! Лежа, из-под перекладины! «Это было белиссимо», как выражаются в моих Мытищах. Сегодня же портрет Валерии Таракановой повешу в нашей гостиной media-village. Если Бах не возражает.

Американки все ж забили. Вот это коварство со стороны союзников по антигитлеровской коалиции. Тараканова с тоской подняла глаза к кубу — а там, как говорил один эксперт, «дуойка».

Впрочем, продержалась «дуойка» с секунду — разыгрывая с центра, кинулись две наших девчонки выцарапывать шайбу друг у друга. Американка розовая, наливная подхватила ее, выход один на один — вынимай, Валерия… Где три, там и четыре — не дав прокашляться… Все ведь с пятака — ни одного породистого гола. Защита проваливалась раз за разом как в силосную яму. А не проваливалась, так стояла как почетный караул. Пропускают они, а больно мне!

После такого второго периода наши могли бы и не ходить в раздевалку. Что нам кружок тактического анализа? Могли бы остаться на скамейке — смотреть на кубе конкурс поцелуев. Хуже не будет. Если уж игра как «Жигули»: хлопнул дверью — открылся багажник.

Самоотдача — это восхитительно. Но на одной самоотдаче бронзу у финок не уведешь.

Да еще б не расплескать желание бороться после 0:10 по итогам двух матчей. Лично я что-то в душевном настрое утратил был. Впрочем, интересное только начинается.

Юрий ГОЛЫШАК

из Пхенчхана