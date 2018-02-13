Юлия Белорукова: У нас женщин списали в утиль. А вот и нет! Тут медалька есть!
Бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Юлия Белорукова поделилась эмоциями после лыжного спринта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
«ЗНАЛА, ЧТО СЕГОДНЯ БУДЕТ МЕДАЛЬ»
— Есть ли после финиша ощущение абсолютного счастья?
— Да, конечно!
— А есть ли сожаление о том, что эта медаль могла быть другого достоинства?
— Нет, никакого сожаления нет, и не могло быть, потому что мне пришлось через многое пройти ради этой медали.
— Через что, можете сказать?
— Нет.
— Это
— Травмы. Не хотелось бы сейчас об этом говорить.
— Это бронза — плановый результат?
— Скажу так: я знала, что сегодня будет медаль.
— По ощущениям?
— Да. И в прошлом году в Лахти я тоже знала, что будет медаль. С самого утра. Сегодня было также.
— Все ли прошло, как планировали?
— Ничего не планировала, делала все от души, так, как чувствовала себя, как работалось. Не выстраивала никакой тактики. Просто кайфовала.
— То есть не напрягались сегодня?
— Ну, с квалификацией были проблемки.
— Какой момент соревнований был самым сложным?
— Квалификация.
— Когда в вас просыпается это ощущение медали? Может быть, за завтраком или уже перед стартом?
— Когда прошу медаль.
— Показалось, что на подъеме у вас немного проскальзывали лыжи.
— Тут такой момент: если мы с моей
«ВЯЛЬБЕ НАС ОЧЕНЬ МОЩНО ПОДДЕРЖИВАЕТ!»
— Кажется, что сервис сработал идеально, потому что на спуске вы отыгрывали отставание.
— Да, вы абсолютно правы. Что касается
— Сегодня в финале вы бежали с Натальей Непряевой. Для вас важно, есть рядом с вами подруга по команде или не обращаете на это внимания?
— Конечно, важно! Ничего себе, Наташка у нас четвертая и мы доказываем, что можем бороться. У нас недавно женщин уже списали в утиль, а вот и нет! Тут медалька есть!
— В этом сезоне у вас был подиум в спринте на Кубке мира. Получается, это ваша коронная дисциплина?
— Получается, что так.
— Наталья Непряева уже предвкушает командный спринт, говорит: «Мы сейчас с Юлькой там…»
— Мы не будет громко ничего заявлять, но команда у нас и в правду хорошая. И не только на командный спринт, но и на эстафету.
— Сюда приехала Елена Вяльбе. Вы ощущаете ее присутствие?
— Конечно, она нас поддерживает! На самом деле, очень мощно поддерживает. У нас с ней тесная связь. У нас не такая большая команда здесь, нам надо держаться вместе, что мы и делаем.
— В четвертьфинале по какому принципу выбрали четвертый забег?
— Да просто… Так Маркус (Крамер — прим. ред.) сказал.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter