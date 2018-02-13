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13 февраля 2018, 17:52 | Биатлон | БЕЛТА

Четыре белорусские биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на 15 км в Пхенчхане

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Надежда Скардино и Дарья Домрачева 14 февраля примут участие в индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гонка состоится в 14.05 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 2» проведет прямую трансляцию.

Предстоящее выступление станет дебютом на главных стартах четырехлетия для Динары Алимбековой. Три другие стреляющие лыжницы уже выступали на биатлонном стадионе «Альпенсия». В активе белорусской команды по биатлону пока нет наград текущей Олимпиады. Наиболее высоким местом стала девятая позиция Дарьи Домрачевой в спринте.
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