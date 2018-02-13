Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче олимпийского турнира
КАННЫН, 13 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане.
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Встреча группы А, прошедшая во вторник в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу американок. У победительниц дублем в течение шести секунд на 32-й минуте отметилась Жослин Ламурё, также шайбы забросили Кейси Беллами (9), Джиджи Марвин (35) и Ханна Брандт (59).
Команда России потерпела второе поражение в двух матчах турнира, и теперь будет бороться за третье место в группе со сборной Финляндии. Сборная США, как и команда Канады, обеспечила себе место в полуфинале олимпийских соревнований.
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Главные тренеры
|Робб Стаубер
|Алексей Чистяков
Вратари
|Хенсли Н.
|Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
|1-й период
|08:02
|Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
|13:41
|Кендалл Койн
|2-й период
|Нина Пирогова
|27:32
|31:46
|Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
|31:52
|Джиджи Марвин
|34:38
|Джиджи Марвин (А. Пелки)
|Мария Баталова
|35:04
|Мария Баталова
|38:44
|3-й период
|58:23
|Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)
Судьи