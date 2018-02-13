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13 февраля 2018, 17:30 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче олимпийского турнира

КАННЫН, 13 фев — РИА Новости. Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче группового этапа олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане.

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© РИА "Новости"

Встреча группы А, прошедшая во вторник в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу американок. У победительниц дублем в течение шести секунд на 32-й минуте отметилась Жослин Ламурё, также шайбы забросили Кейси Беллами (9), Джиджи Марвин (35) и Ханна Брандт (59).

Команда России потерпела второе поражение в двух матчах турнира, и теперь будет бороться за третье место в группе со сборной Финляндии. Сборная США, как и команда Канады, обеспечила себе место в полуфинале олимпийских соревнований.
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13 Февраля, 15:10 Группа A Kwandong Hockey Centre
США 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Робб Стаубер Алексей Чистяков
Вратари
Хенсли Н. Тараканова В. 34:38 (Морозова Н. 34:38)
1-й период
08:02 Кейси Беллами (Дж. Ламуре, Дж. Марвин)
13:41 Кендалл Койн
2-й период
Нина Пирогова 27:32
31:46 Джоселин Ламуре (М. Ламуре)
31:52 Джиджи Марвин
34:38 Джиджи Марвин (А. Пелки)
Мария Баталова 35:04
Мария Баталова 38:44
3-й период
58:23 Ханна Брандт (Д. Камеранези, М. Келлер)
Судьи

Хоккей

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