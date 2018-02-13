Хоккеистки сборной России проиграли команде США в матче олимпийского турнира

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Встреча группы А, прошедшая во вторник в Канныне, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу американок. У победительниц дублем в течение шести секунд на 32-й минуте отметилась Жослин Ламурё, также шайбы забросили Кейси Беллами (9), Джиджи Марвин (35) и Ханна Брандт (59).

Команда России потерпела второе поражение в двух матчах турнира, и теперь будет бороться за третье место в группе со сборной Финляндии. Сборная США, как и команда Канады, обеспечила себе место в полуфинале олимпийских соревнований.