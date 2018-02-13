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13 февраля 2018, 17:42 | Олимпизм | БЕЛТА

В белорусской олимпийской делегации нет случаев заражения норовирусом

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Очередное рабочее совещание руководителей медицинских служб спортивных делегаций на зимних Играх прошло сегодня в Пхенчхане. Отмечается, что среди белорусских спортсменов случаев заражения норовирусом нет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Система здравоохранения Республики Корея принимает все меры в борьбе с норовирусом. Этому вирусу, известному ранее как «вирус снежных гор», порядка 50 лет. По словам руководителя медицинской части белорусской делегации Геннадия Загородного, это заболевание является эндемичным. Достаточно одного человека в коллективе, например, в Олимпийской деревне, чтобы заразить всех остальных.

«Все зависит от чистоты рук спортсменов. Инфекция передается в основном при контакте с носителем. Среди белорусских спортсменов случаи заражения норовирусом отсутствуют. Все предупреждены относительно соблюдения гигиенических норм в связи с возникшим риском вирусных заболеваний. Во всех объектах деревни установлены санитайзеры, в том числе в пункте питания атлетов», — отметил Геннадий Загородный. Кроме того, организаторами ОИ-2018 приняты соответствующие карантинные меры, что значительно снизит риск заражения норовирусной инфекцией. Уже два дня ограничен доступ волонтеров в Олимпийскую деревню.

На сегодня подтверждено 199 случаев заражения вирусом. 5 новых фактов зафиксированы в Пхенчхане и Канныне. Под карантином находятся 45 человек, остальные вернулись к работе.
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