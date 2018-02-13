Анонс дня. Казахстанки Вишневская и Айдова вновь попробуют побороться за высокие места на Олимпиаде-2018

Завтра, 14 февраля, казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта. Среди дисциплин, где будут разыгрываться медали, значатся биатлон, конькобежный спорт и горные лыжи. Надежды на высокие места связаны с биатлонисткой Галиной Вишневской и конькобежкой Екатериной Айдовой, для которая называет дистанцию в 1 000 метров любимой.

Вид спорта: Горные лыжи. Слалом. Первая попытка. Женщины

Кто: Мария Григорова

Во сколько: Начало в 07:15 (здесь и далее — по времени Астаны)

Прямой эфир: QazSport.

Вид спорта: Горные лыжи. Слалом. Вторая попытка. Женщины

Кто: Мария Григорова

Во сколько: Начало в 10:45

Прямой эфир: QazSport.

Вид спорта: Конькобежный спорт. 1 000 метров. Женщины

Кто: Екатерина Айдова

Во сколько: Начало в 16:00

Прямой эфир: QazSport.

Вид спорта: Биатлон. Индивидуальная гонка (15 километров). Женщины

Кто: Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Алина Райкова

Во сколько: Начало в 17:05

Прямой эфир: Qazaqstan.

Напомним, 10 февраля, в Пхенчхане были разыграны первые медали в лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. К сожалению, никто из казахстанцев на пьедестал не попал. Лучшими в составе Казахстана стали Анна Шевченко (36-я в лыжных гонках) и Галина Вишневская (30-я в биатлоне). У мужчин в шорт-треке в полуфинал не прошли Денис Никиша и Нурберген Жумагазиев. Также в следующую стадию не квалифицировалась и Анастасия Крестова (шорт-трек).

11 февраля на старт вышли казахстанские лыжники в скиатлоне. Виталий Пухкало стал 34-м, а Евгений Величко — 43-м.

Казахстанские биатлонисты также не сумели порадовать в спринте на десять километров. Лучшим стал Роман Еремин (2 промаха, +1:43.1), финишировавший 43-м. Его партнеры по команде показали следующие результаты: Владислав Витенко (4 промаха, +2:53.9) — 79-й, Василий Подкорытов (1 промах, +2:55.9) — 80-й, Максим Браун — (4 промаха, +4:07.9) — 85-й.

Саночник Никита Копыренко завершил борьбу за медали после третьей попытки, заняв 34-е место. А вот главная надежда Казахстана — Юлия Галышева оправдала, пожалуй, все ожидания и завоевала «бронзу» в могуле. Это медаль стала первой в копилке национальной команды в Пхенчхане и первой в истории Казахстана в дисциплине могул.

Вчера, 12 февраля, Галина Вишневская в гонке преследования показала 20-й результат, а Дарья Климина — 57-й. Без медалей также остались могулисты Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков, а также конькобежка Екатерина Айдова.