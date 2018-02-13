Хоккеистка сборной США Ламурё стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ

Встреча группы А между командами США и России проходит во вторник в Канныне. Хоккеистки проводят третий период, счет — 4:0 в пользу американок.

Ламурё дважды поразила ворота сборной России во втором периоде в течение шести секунд, установив новый рекорд. Ранее автором самого быстрого дубля на ОИ была Каролин Уэллетт, которая дважды огорчила сборную Италии на Играх-2006 в Турине в течение 16 секунд.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">4-0 <a href="https://twitter.com/usahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@usahockey</a> after two periods<br><br>Team <a href="https://twitter.com/hashtag/USA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USA</a> explodes for three goals in the second period, including an Olympic record two in 6 seconds from <a href="https://twitter.com/JocelyneUSA17?ref_src=twsrc%5Etfw">@JocelyneUSA17</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChang2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChang2018</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/IceHockey?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IceHockey</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/USAvsOAR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#USAvsOAR</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/963404770038792192?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>