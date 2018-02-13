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13 февраля 2018, 17:12 | Хоккей | Р-Спорт

Хоккеистка сборной США Ламурё стала автором самого быстрого дубля в истории ОИ

КАННЫН, 13 фев — РИА Новости. Хоккеистка сборной США Жослин Ламурё, забросившая две шайбы в ворота команды России в матче олимпийского турнира на Играх-2018 в Пхенчхане, стала автором самого быстрого дубля в истории Олимпиад, сообщает официальный Twitter Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча группы А между командами США и России проходит во вторник в Канныне. Хоккеистки проводят третий период, счет — 4:0 в пользу американок.

Ламурё дважды поразила ворота сборной России во втором периоде в течение шести секунд, установив новый рекорд. Ранее автором самого быстрого дубля на ОИ была Каролин Уэллетт, которая дважды огорчила сборную Италии на Играх-2006 в Турине в течение 16 секунд.
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