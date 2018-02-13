«Дралась с мальчиками, но девочек не била». История Юлии Белоруковой
Она выиграла бронзовую медаль в лыжном спринте на Олимпийких играх в Пхенчхане.
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Про характер
«Дралась с мальчиками, но девочек я не била. Когда мне что—то не нравилось, я это говорила, а никто не любит, когда ему говорят правду в лицо. Характер был трудный».
Про соперников
«Были такие моменты, появился результат, я конкретно вообразила, что весь мир у моих ног, звезду поймала, хотя я была никем. Мама вернула меня на землю, когда сказала, что нельзя недооценивать соперников — годы идут, и они в любой момент могут стать сильнее».
Про мечты
«Не хочу зацикливаться на одном старте. Конечно, Олимпиада — это мечта, и каждый спортсмен мечтает там побывать. И еше больше мечтает привезти оттуда медаль. Я просто хочу тренироваться. Без сбоев, без болезней, без травм. Если все и дальше так пойдет, значит, будет результат».
Еще больше историй о Юлии Белоруковой — в видео Team Russia Юлия Белорукова: «Российские медали будут чистыми» Дорога в Корею.
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