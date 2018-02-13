Жуков: Мало кто ожидал трех медалей ОИ-2018 за один день от российской молодежи

Олимпийские атлеты из России завоевали 13 февраля три бронзовые медали — Юлия Белорукова и Александр Большунов в лыжных гонках классическим стилем в спринте, керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий в дисциплине дабл-микст.

«Три бронзы за день — это серьезный результат. Мало кто ожидал, что в лыжных гонках в отсутствие наших лидеров молодежь сможет завоевать медали, но она это сделала — Белорукова, Большунов, который выступает на Играх после болезни. Брызгалова и Крушельницкий вообще добыли первую в российской истории медаль в керлинге. Прекрасный результат», — подчеркнул Жуков.

Олимпийские игры завершатся в Пхёнхчане 25 февраля.