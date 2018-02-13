Ажгалиев: У нового состава сборной Казахстана по шорт-треку не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу
Казахстанский
шорт-трекист Абзал Ажгалиев, комментируя выступление сборной в эстафете на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отметил, что команде еще нужно время, чтобы хорошо друг друга чувствовать, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Новый состав. С этого сезона мы только начали. И чтобы хорошо друг друга чувствовать, надо целый сезон пробежаться. У нас не хватило времени. С сентября месяца только новым составом начали бегать на Кубках мира. Думаю, у нас не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу. Но, думаю, у нас еще все впереди. У нас еще есть личная дистанция — 500 метров.
В нашем виде спорта хорошее выступление зависит не только от того, что ты в хорошей форме. Это
Напомним, в полуфинале казахстанские
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