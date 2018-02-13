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13 февраля 2018, 18:05 | Коньки, шорт-трек | Vesti.kz

Ажгалиев: У нового состава сборной Казахстана по шорт-треку не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу

Казахстанский шорт-трекист Абзал Ажгалиев, комментируя выступление сборной в эстафете на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, отметил, что команде еще нужно время, чтобы хорошо друг друга чувствовать, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Новый состав. С этого сезона мы только начали. И чтобы хорошо друг друга чувствовать, надо целый сезон пробежаться. У нас не хватило времени. С сентября месяца только новым составом начали бегать на Кубках мира. Думаю, у нас не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу. Но, думаю, у нас еще все впереди. У нас еще есть личная дистанция — 500 метров.

В нашем виде спорта хорошее выступление зависит не только от того, что ты в хорошей форме. Это все-таки еще лед, от коньков тоже зависит. Здесь лед хороший, привыкнем. 500 метров у нас лучше получаются, чем другие дистанции, — сказал Ажгалиев.

Напомним, в полуфинале казахстанские шорт-трекисты в составе Дениса Никиши, Нурбергена Жумагазиева, Абзала Ажгалиева и Еркебулана Шамуханова финишировали четвертыми в своем забеге, но после дисквалификации сборной Голландии стали третьими. Теперь сборная Казахстана вместе с Голландией, США и Японией поборятся за 5−8 места Олимпиады-2018. А в финале выступят команды Китая, Канады, Южной Кореи и Венгрии.
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