Ажгалиев: У нового состава сборной Казахстана по шорт-треку не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу

«Новый состав. С этого сезона мы только начали. И чтобы хорошо друг друга чувствовать, надо целый сезон пробежаться. У нас не хватило времени. С сентября месяца только новым составом начали бегать на Кубках мира. Думаю, у нас не хватило времени, чтобы привыкнуть к друг другу. Но, думаю, у нас еще все впереди. У нас еще есть личная дистанция — 500 метров.

В нашем виде спорта хорошее выступление зависит не только от того, что ты в хорошей форме. Это все-таки еще лед, от коньков тоже зависит. Здесь лед хороший, привыкнем. 500 метров у нас лучше получаются, чем другие дистанции, — сказал Ажгалиев.