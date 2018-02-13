ОИ-2018. День четвертый. Не наш изначально, но не без приятного сюрприза

ШАНС ДЛЯ ДАНИЛОЧКИНА



Наконец-то природа смилостивилась на представителями горнолыжного спорта. После отмены соревнований в течение двух дней подряд во вторник, наконец-то, склон был открыт, и ветровым умиротворением воспользовались соискатели наград в комбинации.



Этот вид был для белорусского представителя Юрия Данилочкина самым выгодным в плане оформления достаточно высокого места. Таким прорывом могло считаться место в «топ-30», которое с учетом не слишком большой заявки в эту дисциплину выглядело вполне реально. А тут еще обстоятельства стали помогать нашему спортсмену в осуществлении мечты. В Пхенчхане мы наблюдали массовый сход горнолыжников с трассы еще до финишного створа. Что удивительно — более опасный и стремительный скоростной спуск оставил вне игры всего лишь трех атлетов из 65.



Больше всех здесь пострадал представитель команды Олимпийских атлетов из России Павел Трихичев. Сложилось впечатление, что он выбрал неоптимальную траекторию движения, а тут еще немного помешал порыв ветра — в итоге спортсмен зацепился лыжей за флаг, его развернуло и бросило на ледянистую трассу. Его быстро доставили в больницу, сделали МРТ, которое, к счастью, не выявило переломов и серьезных повреждений, кроме сильных ушибов и небольшого сотрясения мозга. Пожелаем россиянину выздоровления и возвращения на склоны.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="fi" dir="ltr">Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChangFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChangFi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympialaiset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympialaiset</a> <a href="https://t.co/NsXjRTcx62">pic.twitter.com/NsXjRTcx62</a></p>— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) <a href="https://twitter.com/EurosportSuomi/status/963241680702001152?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот более безопасный, но технически сложный слалом оставил с носом гораздо больше участников. После скоростного спуска на вторую дисциплину вообще не вышли 7 человек, включая норвежца Акселя Лунда Свиндала, а не завершили слалом аж 17 участников!



То есть, в «живых» остались только 37 человек, и среди них наш Юрий Данилочкин. Как говорится, опережай восьмерку и заезжай в тридцатку. Ан нет, в итоге он обогнал по сумме двух гонок лишь трех горнолыжников, финишировав на 34-й позиции (48-е место в скоростном спуске, 35-е в слаломе).

Победу на южнокорейских склонах отпраздновал знаменитый австриец Марсель Хиршер. В это трудно поверить, но шестикратный чемпион мира, шестикратный победитель общего зачета Кубка мира доселе никогда не выигрывал олимпийское золото, только серебро в Сочи-2014. А тут после лишь 12-го результата в скоростном спуске Хиршер настолько филигранно прошел слалом, что разом отыграл все отставание.



ПЕРВЫЙ ДОПИНГ ПХЕНЧХАНА



Первый допинговый скандал прогремел в Пхенчхане, и он никоим образом не касался команды Олимпийских атлетов из России, как многие подумали, читая лишь заголовки. На чистую воду был выведен представитель сборной… Японии, которая ранее относилась едва ли не к образцовым странам по этому показателю. По крайней мере, по совокупности лет и турниров. Но и на старуху бывает проруха — как сообщили в Спортивном арбитражном суде, чья панель оперативно действует на Играх-2018, в допинг-пробе Кэя Сайто, который был привлечен сборной Японии по шорт-треку исключительно в качестве запасного спортсмена для командной эстафеты на 5000 метров, нашли запрещенную субстанцию ацетазоломид.



Он относится к разряду мочегонных веществл, в спорте его, в основном, используют чтобы удалить из организма лишнюю жидкость, придать мышцам рельефность, а также, чтобы замаскировать употребление стероидов, которые как раз и провоцируют избыточное скопление жидкости в организме.

На сей раз никаких поцелуев, сексуальных контактов, помады для губ и лекарств посторонних людей в деле не возникло. CAS однозначно постановил, что Сайто принимал запрещенное вещество по своей инициативе. На время разбирательств и определения срока дисквалификации японца отстранили от участия в Играх-2018 и от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев, а также незамедлительно выселили из Олимпийской деревни, лишив аккредитации.



РАСПЕЧАТКА ТРИДЦАТКИ



Во вторник самыми зрелищными розыгрышами наград стали, пожалуй, лыжные спринтерские гонки у мужчин и женщин. При этом женская квалификации повергла в легкое изумление. После завершения скиатлона планировалось, что в спринте побегут только две белоруски — Анастасия Кириллова и Валентина Каминская. То есть, ярко выраженные спринтеры. Но в официальной заявке обнаружились сразу четверо представительниц сборной Беларуси.



К Кирилловой и Каминской добавились Юлия Тихонова и Полина Сероносова. Обе склонны к дистанционным гонкам, обе «конькистки». Пока не очень понятно, зачем им понадобился спринт 1,25 км, но наше количество никак не перешло в качество. В тридцатку сильнейших, выходивших в четвертьфинал, белоруски не попали. Лучшая из них Юлия Тихонова проиграла 30-му месту более трех секунд.



А вот мужская квалификация приятно удивила. 27-летний могилевчанин Александр Воронов перед приездом в Пхенчхан мог похвастаться в сезоне лишь 47-м местом на этапе Кубка мира в финской Руке. И как с таким бэкграундом можно претендовать на «топ-30»? А он взял и сделал, вырвав в отборе 27-ю позицию буквально в нескольких десятых секунды от ступеньки последнего вагона! Видимо, для белоруса это стало своеобразным шоком, он после квалификации даже не явился на жеребьевку четвертьфиналов. В итоге его поставили в незаполненную ячейку — в третий забег. И там из-за падения сильного шведа на старте он был не худшим, при этом улучшив свое квалификационное время. В полуфинал, естественно, не попал, но выжал из себя максимум возможного.

Видимо, для белоруса это стало своеобразным шоком, он после квалификации даже не явился на жеребьевку четвертьфиналов. В итоге его поставили в незаполненную ячейку — в третий забег. И там из-за падения сильного шведа на старте он был не худшим, при этом улучшив свое квалификационное время. В полуфинал, естественно, не попал, но выжал из себя максимум возможного.



Отметим здесь две бронзовые награды значительно ослабленной недопусками на Игры сборной Олимпийских атлетов из России. Александр Большунов и Юлия Белорукова показали третий результат в соответствующих финалах. Теперь на счету российских спортсменов пять наград Олимпиады-2018 года.