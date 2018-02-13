Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде-2018 13 февраля

Сегодня горнолыжник Игорь Закурдаев выступил в двоеборье: в скоростном спуске он показал 42-й результат, в слаломе стал 32-м. Его итоговое место — 31-е с отставанием от лидера в 8.95 секунды.

Лыжницы Анна Шевченко, Елена Коломина и Валерия Тюленева принимали участие в индивидуальном спринте классическим стилем. В четвертьфинал сумела пробиться лишь Шевченко, финишировав 27-й. Коломина и Тюленева заняли 55-е и 60-е места соответственно. Однако в полуфинал Анна не вышла, показав последнее, шестое время в своем забеге (+12.66 секунды от лидера).

Лыжник Алексей Полторанин выступил в этой же дисциплине. В квалификации он занял 13-е место, а в четвертьфинале стал четвертым в своем забеге (+1.51), чего также оказалось недостаточно для попадания в полуфинал соревнований. Денис Волотка финишировал 51-м в квалификационном забеге (+13.98) и не вышел в четвертьфинал.

Шорт-трекист Нурберген Жумагазиев не прошел в четвертьфинал на дистанции 1000 метров, показав последнее, четвертое время в своем забеге (+0.377).

Мужская сборная Казахстана в эстафете в составе Нурбергена Жумагазиева, Абзала Ажгалиева, Дениса Никиши и Еркебулана Шамуханова заняла третье место из четырех в полуфинале и не сумела квалифицироваться в финал «А».

Конькобежцы Федор Мезенцев и Денис Кузин стали 28-м и 30-м в забеге на 1500 метров. Мезенцев проиграл лидеру 4.22 секунды, Кузин — 5.13.