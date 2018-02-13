Казахстан опустился на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018
Седьмой день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) не принес сборной Казахстана медалей, сообщает Sports.kz.
Таким образом, единственной пока наградой Казахстана на этой Олимпиаде остается «бронза» фристайлистки Юлии Галышевой в могуле.
В общекомандном медальном зачете Казахстан откатился на 19-ю позицию. Возглавляет медальный зачет команда Германии — всего у нее 9 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые).
Также в пятерку входят сборные Нидерландов — 10 (4−4−2), Канады — 9 (3−4−3), США — 6 (3−1−2) и Норвегии — 9 (2−4−3). Актуальное положение команд в медальном зачете: 1. Германия — 9 (5−2−2) 2. Нидерланды — 10 (4−4−2) 3. Канада — 9 (3−4−3) 19. Казахстан — 1 (0−0−1).
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