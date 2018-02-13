Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
11 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32546244/
13 февраля 2018, 16:08 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан опустился на 19-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

Седьмой день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) не принес сборной Казахстана медалей, сообщает Sports.kz.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Sports.kz

Таким образом, единственной пока наградой Казахстана на этой Олимпиаде остается «бронза» фристайлистки Юлии Галышевой в могуле.

В общекомандном медальном зачете Казахстан откатился на 19-ю позицию. Возглавляет медальный зачет команда Германии — всего у нее 9 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовые).

Также в пятерку входят сборные Нидерландов — 10 (4−4−2), Канады — 9 (3−4−3), США — 6 (3−1−2) и Норвегии — 9 (2−4−3). Актуальное положение команд в медальном зачете: 1. Германия — 9 (5−2−2) 2. Нидерланды — 10 (4−4−2) 3. Канада — 9 (3−4−3) 19. Казахстан — 1 (0−0−1).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
13 февраля

«Кайрат» подписал экс-футболиста «Барселоны» и «Манчестер Сити»

Перечислены ключи к победе Головкина над Альваресом в реванше

Мэйвезеру предложили встретиться с победителем реванша Головкина и Альвареса
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?