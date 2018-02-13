Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 199 человек

«По состоянию на вторник выявлено 199 подтвержденных случая заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на пять человек. 154 из 199 заболевших полностью выздоровели и вернулись к работе, 45 человек остаются на карантине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.