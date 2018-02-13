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13 февраля 2018, 15:37 | Олимпизм | ТАСС

Число заразившихся норовирусной инфекцией на Олимпиаде возросло до 199 человек

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших от норовируса в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане, который принимает зимние Олимпийские игры 2018 года, достигло 199 человек. Об этом говорится в заявлении оргкомитета, предоставленном ТАСС.

«По состоянию на вторник выявлено 199 подтвержденных случая заболевания норовирусом. За последние сутки количество заболевших возросло на пять человек. 154 из 199 заболевших полностью выздоровели и вернулись к работе, 45 человек остаются на карантине», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы из-за вспышки вируса. Они находятся на карантине. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока весь охранный персонал не сможет вернуться к своей работе.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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