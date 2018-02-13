ОИ-2018: стал известен состав женской сборной России на матч с США
Стал известен состав женской хоккейной сборной России на матч группового этапа ОИ-2018 с командой США, информирует официальный «твиттер» ФХР.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча начнётся в 15:00 мск. В первом матче на турнире россиянки проиграли Канаде — 0:5.
Тараканова (Морозова);
Сосина — Белякова — Павлова, Баталова — Ганеева;
Шохина — Дергачёва — Штарёва, Гончаренко — Пирогова;
Кадирова — Дюпина — Смолина, Лобова — Николаева;
Кулишова — Канаева — Старовойтова, Ткачёва.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter