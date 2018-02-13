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13 февраля 2018, 14:55 | Хоккей | Чемпионат.com

ОИ-2018: стал известен состав женской сборной России на матч с США

Стал известен состав женской хоккейной сборной России на матч группового этапа ОИ-2018 с командой США, информирует официальный «твиттер» ФХР.

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Встреча начнётся в 15:00 мск. В первом матче на турнире россиянки проиграли Канаде — 0:5.

Тараканова (Морозова);
Сосина — Белякова — Павлова, Баталова — Ганеева;
Шохина — Дергачёва — Штарёва, Гончаренко — Пирогова;
Кадирова — Дюпина — Смолина, Лобова — Николаева;
Кулишова — Канаева — Старовойтова, Ткачёва.
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