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Летние игры в Пхёнчхане
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13 февраля 2018, 14:41 | Олимпизм | Sports.kz

Стало известно, кто поедет на Паралимпиаду-2018 от Казахстана

Утвержден список спортсменов паралимпийской сборной, которые представят нашу страну на спортивной арене южнокорейского Пьенчхана на XII зимних паралимпийских играх «Pyeongchang2018», передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального паралимпийского комитета РК.

В списке заявлено 6 спортсменов и 1 спортсмен-гид, который будет сопровождать атлета с нарушением зрения во время всей лыжной дистанции.

Список спортивной сборной делегации на Пьенчхан 2018:

Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл, г. Щучинск.

Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай.

Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы.

Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина).

Василий Коломиец (главный тренер сборной).

Атлеты паралимпийской сборной активно провели предподготовительный сезон перед важными играми. Год был очень насыщенным в плане проведения учебно-тренировочных сборов (УТС) в Германии, еще один этап УТС проходил в России. У спортсменов была отличная возможность не прерывать тренировки даже летом. Для этих целей в Германии во время прохождения УТС наши спортсмены проводили усиленные тренировки в зимнем тоннеле со снежным покрытием. Что касается технической базы и снаряжения, то для наших атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые были специально изготовлены исходя из физиологических потребностей атлетов."Нынешние паралимпийские игры в Пьенчханге являются важными для атлетов паралимпийской сборной, несмотря на то, что некоторые атлеты участвуют в паралимпийских играх не в первые. Наши атлеты значительно улучшили свои результаты, в этом им помогли и многочисленные соревнования — Кубки мира в Германии и Финляндии в 2016 и в начале 2018 года. Как результат, спортсмены заметно усилились в плане времени, улучшились по количеству очков и в целом атлеты смогли выполнить поставленные перед ними нормативы", — отмечается в сообщении.

На этом подготовительный сезон перед важными играми не закончен. Спортсменам еще предстоит пройти финальный УТС в родном г. Щучинске и на горнолыжной базе «Алатау» в Талгаре. Именно оттуда атлеты уже вылетают на игры в Пьенчхан.

Напомним, что в этом году в Пьенчхане будет разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе Игр — соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей-следж, сноуборд, кёрлинг на колясках). Для Казахстана в этом году для паралимпийских спортсменов, которые с гордостью представят нашу страну на масштабной мировой спортивной арене в Пьенчхане в рамках «XII зимних паралимпийских играх «Pyeongchang2018», было утверждено и получено 9 лицензий. Стоит отметить, что Казахстан на зимних играх «Pyeongchang2018» будет представлен в 2 видах спорта, таких как: лыжные гонки и биатлон.
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