Стало известно, кто поедет на Паралимпиаду-2018 от Казахстана

В списке заявлено 6 спортсменов и 1 спортсмен-гид, который будет сопровождать атлета с нарушением зрения во время всей лыжной дистанции.

Список спортивной сборной делегации на Пьенчхан 2018:

Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл, г. Щучинск.

Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай.

Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы.

Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.

Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина).

Василий Коломиец (главный тренер сборной).

Атлеты паралимпийской сборной активно провели предподготовительный сезон перед важными играми. Год был очень насыщенным в плане проведения учебно-тренировочных сборов (УТС) в Германии, еще один этап УТС проходил в России. У спортсменов была отличная возможность не прерывать тренировки даже летом. Для этих целей в Германии во время прохождения УТС наши спортсмены проводили усиленные тренировки в зимнем тоннеле со снежным покрытием. Что касается технической базы и снаряжения, то для наших атлетов были закуплены лучшие современные протезы, боб-сани, которые были специально изготовлены исходя из физиологических потребностей атлетов."Нынешние паралимпийские игры в Пьенчханге являются важными для атлетов паралимпийской сборной, несмотря на то, что некоторые атлеты участвуют в паралимпийских играх не в первые. Наши атлеты значительно улучшили свои результаты, в этом им помогли и многочисленные соревнования — Кубки мира в Германии и Финляндии в 2016 и в начале 2018 года. Как результат, спортсмены заметно усилились в плане времени, улучшились по количеству очков и в целом атлеты смогли выполнить поставленные перед ними нормативы", — отмечается в сообщении.

На этом подготовительный сезон перед важными играми не закончен. Спортсменам еще предстоит пройти финальный УТС в родном г. Щучинске и на горнолыжной базе «Алатау» в Талгаре. Именно оттуда атлеты уже вылетают на игры в Пьенчхан.