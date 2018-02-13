Стало известно, кто поедет на Паралимпиаду-2018 от Казахстана
Утвержден список спортсменов паралимпийской сборной, которые представят нашу страну на спортивной арене южнокорейского Пьенчхана на XII зимних паралимпийских играх «Pyeongchang2018», передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Национального паралимпийского комитета РК.
В списке заявлено 6 спортсменов и 1
Список спортивной сборной делегации на Пьенчхан 2018:
Петренко Денис (лыжные гонки) Акмолинская обл, г. Щучинск.
Колядин Александр (лыжные гонки) СКО, г. Костанай.
Балтабаева Жаныл (лыжные гонки) г. Алматы.
Усольцев Сергей (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.
Канафин Кайрат (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.
Герлиц Александр (лыжные гонки и биатлон) СКО, г. Петропавловск.
Жданович Антон (гид-спортсмен для Кайрата Канафина).
Василий Коломиец (главный тренер сборной).
Атлеты паралимпийской сборной активно провели предподготовительный сезон перед важными играми. Год был очень насыщенным в плане проведения
На этом подготовительный сезон перед важными играми не закончен. Спортсменам еще предстоит пройти финальный УТС в родном г. Щучинске и на горнолыжной базе «Алатау» в Талгаре. Именно оттуда атлеты уже вылетают на игры в Пьенчхан.
Напомним, что в этом году в Пьенчхане будет разыграно 80 комплектов паралимпийских медалей. В программе Игр — соревнования по 6 дисциплинам (горнолыжный спорт, биатлон, лыжные гонки,
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