МОК не просил удалять Статую Свободы со шлемов хоккеисток сборной США

«В истории со шлемами сборной США, похоже, возникло недопонимание, мы не просили удалять символы (Статую Свободы)», — говорится в сообщении МОК в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">On the Team USA hockey helmet 'story' - there seems to have been a misunderstanding, we have not asked for the symbol to be removed</p>— IOC MEDIA (@iocmedia) <a href="https://twitter.com/iocmedia/status/963358023342284800?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее в СМИ сообщалось, что МОК довел до сведения женской сборной США по хоккею информацию по необходимости удалить изображение Статуи Свободы с масок голкиперов сборной США Николь Хенсли и Алекс Ригсби, выступающих на Играх в Пхенчхане. Говорилось, что изображение может нарушать правило МОК, запрещающее демонстрацию политических символов.