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13 февраля 2018, 14:03 | Хоккей | Р-Спорт

МОК не просил удалять Статую Свободы со шлемов хоккеисток сборной США

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не просил удалять Статую Свободы со шлемов голкиперов женской сборной США по хоккею.

«В истории со шлемами сборной США, похоже, возникло недопонимание, мы не просили удалять символы (Статую Свободы)», — говорится в сообщении МОК в Twitter.

Ранее в СМИ сообщалось, что МОК довел до сведения женской сборной США по хоккею информацию по необходимости удалить изображение Статуи Свободы с масок голкиперов сборной США Николь Хенсли и Алекс Ригсби, выступающих на Играх в Пхенчхане. Говорилось, что изображение может нарушать правило МОК, запрещающее демонстрацию политических символов.
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