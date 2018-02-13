Женская сборная Канады по хоккею обыграла финок в матче группового этапа на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной Канады победили команду Финляндии со счетом 4:1 в матче группы А на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
В составе канадок отличились Меган Агоста (1-я минута),
Другой матч группы А между сборной США и командой олимпийских атлетов из России пройдет позднее во вторник, начало — 15:10 мск.
Первые две команды группы A напрямую выходят в полуфинал турнира, сборные, занявшие третье и четвертое места, в поединках за выход в ½ финала сыграют с первыми двумя командами из группы B.
15 февраля в заключительном матче группового этапа финки сыграют с российскими хоккеистками, в этот же день состоится встреча между сборными Канады и США.
Женский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 22 февраля.