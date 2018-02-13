Женская сборная Канады по хоккею обыграла финок в матче группового этапа на ОИ

В составе канадок отличились Меган Агоста (1-я минута), Мари-Филип Пулен (18), Мелоди Дауст (29) и Джиллиан Солньер (39), у сборной Финляндии шайбу забросила Рийкка Вялиля (48). За 3,5 минуты до конца матча сборная Финляндии сняла вратаря, однако канадки не смогли забросить в пустые ворота.

Другой матч группы А между сборной США и командой олимпийских атлетов из России пройдет позднее во вторник, начало — 15:10 мск.

Первые две команды группы A напрямую выходят в полуфинал турнира, сборные, занявшие третье и четвертое места, в поединках за выход в ½ финала сыграют с первыми двумя командами из группы B.

15 февраля в заключительном матче группового этапа финки сыграют с российскими хоккеистками, в этот же день состоится встреча между сборными Канады и США.

Женский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 22 февраля.