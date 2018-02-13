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13 февраля 2018, 13:32 | Хоккей | ТАСС

Женская сборная Канады по хоккею обыграла финок в матче группового этапа на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Хоккеистки сборной Канады победили команду Финляндии со счетом 4:1 в матче группы А на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В составе канадок отличились Меган Агоста (1-я минута), Мари-Филип Пулен (18), Мелоди Дауст (29) и Джиллиан Солньер (39), у сборной Финляндии шайбу забросила Рийкка Вялиля (48). За 3,5 минуты до конца матча сборная Финляндии сняла вратаря, однако канадки не смогли забросить в пустые ворота.

Другой матч группы А между сборной США и командой олимпийских атлетов из России пройдет позднее во вторник, начало — 15:10 мск.

Первые две команды группы A напрямую выходят в полуфинал турнира, сборные, занявшие третье и четвертое места, в поединках за выход в ½ финала сыграют с первыми двумя командами из группы B.

15 февраля в заключительном матче группового этапа финки сыграют с российскими хоккеистками, в этот же день состоится встреча между сборными Канады и США.

Женский хоккейный турнир в Пхёнчхане завершится 22 февраля.
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13 Февраля, 10:40 Группа A
Канада 4:1
(2:0, 2:0, 0:1)
Финляндия
Вратари
1-й период
00:35 Меган Агоста-Марсиано
17:11 Пулен М-Ф.
2-й период
28:19 Дауст М.
38:26 Jillian Saulnier
3-й период
Ханна-Риикка Валила 47:17
Судьи

Хоккей

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