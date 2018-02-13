Коллекционеры олимпийских значков считают, что Бах препятствует развитию их хобби

«МОК вроде бы хочет, чтобы коллекционеры были частью олимпийской культуры, но комитет для этого ничего не делает. Я в течение года входила в комиссию МОК по олимпийскому коллекционированию. Она была создана довольно давно, еще при Хуане Антонио Самаранче, но Томас Бах ее ликвидировал в 2015 году», — рассказала Дзидзигури.

«И это обидно, потому что коллекционеры значков создают особую атмосферу на Играх. Если вам нужны значки, то вы можете подойти и поменяться с любым человеком, независимо от его цвета кожи и вероисповедания. Получается, что нынешнее руководство МОК не дорожит этим контактом между людьми», — добавила она.

В Олимпийском парке Каннына для коллекционеров и гостей Олимпиады организован специальный павильон, где они могут поменяться значками. «Такие павильоны впервые появились в 1988 году в Калгари. По большому счету, МОК плевать на коллекционеров. Есть только одна организация из числа спонсоров, которая дает возможность хоть как-то организованно заниматься значками на территории Олимпийского парка», — сказала Дзидзигури.

«На летних Играх в Лондоне в 2012 году вообще было супер, потому что мы имели доступ в Олимпийскую деревню, — продолжила она. — Но дальше не пошло. Спонсоров больше интересует реклама своего бренда, однако они дают людям возможность встретиться в тепле, а не стоять на ветру».

Южнокорейцы значками не интересуются

На всех Олимпиадах коллекционеры традиционно собираются у входа в Олимпийскую деревню, реже — в Олимпийском парке. «Приезжают в основном одни и те же, костяк составляет человек 50, — отметила Дзидзигури. — В последнее время добавилось немного молодых, в основном это китайцы. Культура коллекционирования у корейцев развита очень слабо, об этом можно судить хотя бы по количеству выпущенных к этой Олимпиаде значков».

Дзидзигури занимается коллекционированием и обменом значков уже больше 40 лет. «На Олимпиаде в Москве я работала волонтером, это были мои первые Игры. Потом — Лиллехаммер в 1994 году, а дальше все, кроме Нагано-1998. Это интересная тусовка — собираешь, общаешься с людьми», — рассказала она.

«На этом можно заработать, но совсем немного. Если я сумею отбить деньги, потраченные на поездку, то будет уже шикарно», — сказала Дзидзигури в заключение.