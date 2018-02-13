Капитан Россия в стане Канады. Как такое возможно?

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Заглянув на вторую тренировку сборной России в Канныне, мы с коллегами сюрпризов особо не ждали. Появление Сергея Мозякина в первом звене казалось главным, а по сути — единственным событием, достойным внимания в преддверии старта олимпийского хоккейного турнира. Но стоило лишь оглянуться по сторонам, чтобы понять: слона-то я и не приметил.

На трибунах тренировочной арены наряду с простыми журналистами очутились две легенды. Игорь Ларионов и Алексей Яшин 16 лет назад в Солт-Лейк-Сити принесли сборной России последнюю, на данный момент, олимпийскую медаль. В Пхёнчхане оба на время стали нашими коллегами. И если Профессор будет комментировать матчи на Первом канале, то Капитан Россия заключил контракт с… CBC Canada.

Мы долго присматривались к человеку, до боли похожему на Яшина. И никак не могли поверить своим глазам. Всё дело в том, что облачён он был в куртку с надписью «Canada» и красным кленовым листом. С тем, что наши спортсмены поехали на Олимпиаду под нейтральным флагом, мы, скрепя сердце, уже смирились. На очереди — новый удар для тех, кто слишком щепетильно относится к символике.

В Канаде Яшин провёл восемь лет из своей блестящей карьеры. Даже по-русски он говорит с небольшим акцентом. Но для целого поколения Капитан Россия — знаковый игрок, который даже в самые смутные времена исправно приезжал на чемпионаты мира. Тем удивительнее, что на родине о Яшине в преддверии Олимпиады даже не вспомнили. И совсем уж сюрреалистично выглядит то, что на российском государственном канале вместо него работает известный «западник» Ларионов.

— Вы играли на Олимпиаде в Нагано, — подсаживаюсь я к Яшину. — Пхёнчхан чем-то напоминает вам столицу Олимпиады-1998?

— Если честно, я только вчера прилетел и ещё не успел посмотреть Пхёнчхан. Поэтому чем дальше, тем лучше будет представление об этой Олимпиаде. Первое отличие: Пхёнчхан — прибрежный город, а Нагано всё же расположен в горах.

— Для азиатов хоккей — чуждый вид спорта. Это не может не сказываться на антураже.

— Все специалисты хоккейные здесь. Чувствуешь себя в хоккейной тусовке. Где она проходит, не совсем важно. Думаю, что Олимпиада даст местному хоккею определённый импульс. Хотя ещё когда я играл за московское «Динамо», к нам приезжала тренироваться сборная Южной Кореи. Так что, думаю, хоккей в этой стране уже достаточно популярен.

— Телеканал CBC Canada пригласил вас как эксперта по российскому хоккею. Вы будете комментировать только матчи нашей команды?

— Нет, я буду комментировать игры разных сборных. Меня пригласили как хоккейного специалиста в целом.

— Для вас это в новинку? Доводилось раньше работать в подобном качестве?

— Да, бывало. На российском телевидении выступал во время чемпионата мира. Опыт есть, но на английском языке — первый раз.

— Не обидно, что из России не поступило подобного предложения?

— А что обижаться?

Цитата Канадцы проявили желание и упорство. В CBC Canada очень хотели, чтобы я с ними работал. У меня были такие же чувства, и я с удовольствием согласился.

А хотел ли меня видеть в своей команде Первый канал, я не знаю. У них тоже есть большие специалисты. Игорь Ларионов будет комментировать хоккей на Олимпиаде, так что никаких проблем.

— Вы принимали участие в двух Олимпиадах. Нынешняя отличается тем, что в Пхёнчхан не отпустили игроков НХЛ.

— Я считаю, что без игроков НХЛ олимпийский хоккейный турнир может стать ещё интереснее. Есть много ребят, для которых это первые Игры, они хотят себя проявить. Хоккеисты нынешней сборной Канады, возможно, никогда не попали бы на Олимпиаду, если бы не отказ со стороны НХЛ. Здесь все будут стараться заявить о себе как можно громче.

— Кто из нынешнего состава сборной России мог бы играть в НХЛ, а то и на Олимпиаде с участием энхаэловцев?

— Это всё-таки немного разные вопросы. Моё мнение, что все ребята из этого состава сборной России способны играть в НХЛ. Другое дело, насколько успешно. Здесь собраны игроки с большим потенциалом.

— Самая обсуждаемая тема среди российских журналистов — роль Сергея Мозякина. Пока его, признанного бомбардира, используют как блуждающего форварда. На вашей памяти были такие случаи, когда у игрока нет чёткого места в составе, но при этом его используют в неравных составах?

— Разные ситуации бывают. Есть узконаправленные специалисты по большинству. Но я не думаю, что эта роль Мозякина окончательная. Что будет через несколько игр, мы не знаем. У Сергея есть мастерство, он неоднократно был лучшим бомбардиром нашего чемпионата. Как использовать его? Вопрос ведь не в том, сколько голов забьёт Мозякин, а выиграем ли мы золото.

— Если играть по 10 минут за матч, не будешь ли слишком холодным? Возможно ли сохранить концентрацию, чтобы в решающей ситуации реализовать момент?

— Иногда играешь 30 минут, выжатый как лимон, и в пустые ворота попасть не можешь. А бывает, что за 10 минут на свежести оформляешь хет-трик. То, что Мозякин может решить момент, — это сто процентов.

Беседу с Капитаном Россия прервал Олег Знарок, вышедший со льда.

— Всё интервью раздаёшь! Лучше бы мне дал интервью, — окрикнул Яшина главный тренер нашей команды.

Новоявленный репортёр канадского телевидения моментально соскочил с места и направился к Знарку, чтобы сфотографироваться с ним и Романом Ротенбергом. Дождавшись окончания фотосессии, я сделал селфи с человеком, которого смело можно называть легендой российского хоккея. Никакой флаг на куртке это не отменит.

Дмитрий Ерыкалов