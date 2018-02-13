Абсолютный ноль. Кто вытащит биатлон из болота?

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Докатились до двоеборцев

В физике есть такое понятие, как абсолютный ноль температуры.

Это такой сильный мороз (около минус 273 градусов), когда прекращается любое движение молекул и атомов. После четырёх гонок Олимпиады кажется, что в таком состоянии оказался наш биатлон. Начиная с 1964 года на протяжении 50 лет наши стреляющие лыжники ни разу не возвращались с Олимпиады без золотых медалей. В успешные 90-е и 2000-е, когда программа Игр расширилась привозили их чаще всего не меньше двух, но уже на последних двух Играх в Ванкувере и Сочи «отскочили» в последние соревновательные дни.

Сейчас этих последних дней попросту не будет. Россияне не примут участия в эстафетах и, скорее всего, в масс-стартах, а ждать чуда в индивидуальных гонках, когда лучшее место 20-е, не приходится. При этом биатлонисты выглядят на олимпийских трассах такими же статистами, как двоеборцы или фристайлисты. До горнолыжников, которые не могут доехать до финиша, пока ещё не опустились, но уже сейчас очевидно, что любимый всеми россиянами вид спорта перестал быть «нашим».

Всё можно списать на войну

Выскажу крамольную мысль, но недопуск МОК двух третей биатлонной сборной России и всех её боеспособных лидеров — на руку и спортсменам, и тренерскому штабу, и руководству СБР. На войну можно списать всё, а потому с обескровленного отряда Рикко Гросса медалей никто спрашивать не будет, и немец спокойно уедет в свой Рупольдинг, не дожидаясь и итогового тренерского совета. В лучшем случае его коллега Загурский зачитает с трибуны сухой доклад с количеством пройденных километров и настрелянных патронов. Ах, вот если бы набравшего форму Шипулина допустили! Как бы он в спринте наказал Фуркада и Бё за промахи! А вы видели, как Логинов порвал всех на чемпионате Европы, а Гараничев — на Кубке России?! Пик формы ребята бы точно подогнали к Олимпиаде.

Да только глядя на выступление остальных четверых, кто в это поверит?

О своём участии в Играх Бабиков, Елисеев, Акимова и Кайшева узнали за неделю до старта. У них было достаточно времени, чтобы переварить случившееся, акклиматизироваться и воплотить глубокие тренерские мысли в главном старте года, который для Бабикова вдруг внезапно перестал быть главным.

А разве девять лет назад в том же Пхёнчхане моральная обстановка была лучше, когда троих биатлонистов сняли перед стартом чемпионата мира, что не помешало России завоевать привычные два золота?

И это целенаправленная подготовка?

На лыжника Дениса Спицова никто не давил, а Семён Елистратов разве не переживал из-за несправедливо отстранённого вожака команды Виктора Ана? Но это не помешало показать им здесь и сейчас свой максимум. На сайте украинской федерации биатлона приведена любопытная статистика среднего отставания от лидера по скорости на один километр по мужчинам на Олимпиаде и в среднем по сезону по мужчинам и женщинам. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, что россияне здесь сдали, а немцы, австрийцы, французы и норвежцы прибавили. Так кто целенаправленно готовился к Олимпиаде — мы или они?

Бабиков может сколько угодно сетовать на ветер и тяжёлые условия, но рядом с ним были спортсмены, которые отстреляли в разы точнее. Акимова как весь январь доезжала до финиша по инерции, так и в Пхёнчхане едва не останавливалась на последнем круге. Кайшева как мандражировала два года назад во время дебюта в Поклюке перед важным стартом, так не справилась с нервами и сейчас, а Елисеев показал поразительное сочетание низкой скорости и ужасной стрельбы. Но не нужно ругать наших биатлонных олимпийцев. Они выступили так, как были готовы весь сезон, а потому глупо надеяться, что те, другие, прыгнули бы выше головы. Разве что Шипулин, может, вытянул бы на бронзу эстафетную четвёрку, но разве это бы что-то кардинально поменяло?

Старое разрушено, новое не построено

Последние два олимпийских цикла наш биатлон провалил. Команда Михаила Прохорова снесла бульдозером прежнюю ветхую, но ещё работавшую вопреки всему, как старый полуразрушенный цех систему, но не создала на её месте ничего нового. Отсутствие золотых медалей на чемпионатах мира и постоянные допинговые залёты, которые до сих пор нам аукаются, тому подтверждение. Александр Кравцов попытался разгрести завалы, примирить все враждующие стороны в биатлонной семье и создать крепкий микс из развалин старого здания и новых конструкций. Увы, этот путь также себя не оправдал.

В следующем олимпийском цикле строить здание нашего биатлона придётся заново. Сколько на это времени потребуется, сказать сложно.

Вяльбе в лыжах построила систему, которая даёт результат, за восемь лет.

Теперь даже на выжженной земле женских лыжных гонок пробиваются свежие зелёные ростки, но всё это время она знала, что делает, шла в одном направлении и ни на шаг не отступила от выбранного пути. А есть ли такие вожаки в застрявшем в болоте бедолаге биатлоне?

Александр Круглов