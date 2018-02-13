Лыжницы Непряева и Белорукова — в ¼ финала ОИ в спринте классическим стилем
Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в четвертьфинал соревнований в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).
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В квалификации Непряева продемонстрировала шестой результат (3.15,65 секунды), Белорукова стала — 15-й (3.18,26).
Россиянка Алиса Жамбалова (3.31,53) не смогла пробиться в четвертьфинал.
Лучшей в квалификации стала представительница Швеции Стина Нильссон (3.08,74).
Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня. Олимпиада завершится 25 февраля.
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