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13 февраля 2018, 12:12 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжницы Непряева и Белорукова — в ¼ финала ОИ в спринте классическим стилем

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в четвертьфинал соревнований в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея).

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В квалификации Непряева продемонстрировала шестой результат (3.15,65 секунды), Белорукова стала — 15-й (3.18,26).

Россиянка Алиса Жамбалова (3.31,53) не смогла пробиться в четвертьфинал.

Лучшей в квалификации стала представительница Швеции Стина Нильссон (3.08,74).

Медали в этом виде программы будут разыграны сегодня. Олимпиада завершится 25 февраля.
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