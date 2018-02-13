Расписание видеотрансляций Олимпиады: 14 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. 14 февраля будут разыграны шесть комплектов медалей. Первый медальный розыгрыш стартует в 4:30 утра (здесь и далее время — московское), за награды будут бороться сноубордисты, выступающие в
хаф-пайпе. Не пропустите!
Поток Teleseport 2
3:55 — 7:45 — Фигурное катание. Пары. Короткая программа.
8:55 — 9:55 — Двоеборье.
11:25 — 12:45 — Двоеборье (разыгрываются медали).
13:55 — 16:00 — Биатлон. Женщины, индивидуальная гонка (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 3
8:00 — 11:00 — Керлинг. Женщины. Россия — Великобритания.
15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Словакия — Россия
Поток Teleseport 4
4:25 — 6:10 — Сноуборд. Женщины,
14:15 — 16:25 — Сани. Мужчины, двойка. 1-й и 2-й заезды (разыгрываются медали)
Поток Teleseport 5
4:10 — 5:50 — Горные лыжи. Женщины, слалом.
7:40 — 9:25 — Горные лыжи. Женщины, слалом (разыгрываются медали)
12:55 — 14:30 — Коньки. Женщины, 1000 м (разыгрываются медали)
15:00 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. США — Словения.
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