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13 февраля 2018, 11:20 | Биатлон | Чемпионат.com

Гросс: Не так важно говорить о результатах, на ОИ не наша настоящая команда

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил, что делать выводы по результатам россиян на старте Олимпийских игр не стоит.

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© РИА "Новости"

За первые четыре гонки лучшим результатом россиян стало 20-е место Татьяны Акимовой в спринте.

«Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них. Они очень упорно работали на протяжении нескольких последних месяцев, но пока не могут добиться результата. Но впереди индивидуальная гонка, смешанная эстафета. Мы делаем всё возможное», — цитирует Гросса «РИА Новости».
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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой по причине того, что ему необходимо было срочно согреть замерзшие руки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.
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