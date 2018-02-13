Гросс: Не так важно говорить о результатах, на ОИ не наша настоящая команда

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За первые четыре гонки лучшим результатом россиян стало 20-е место Татьяны Акимовой в спринте.

«Я считаю, что не так важно говорить о результатах, потому что здесь не наша настоящая команда. Здесь Антон и Матвей, но нам не хватает других отличных биатлонистов. Для допущенных спортсменов не так просто состязаться здесь, для них это первая Олимпиада. Очень много давления на них. Они очень упорно работали на протяжении нескольких последних месяцев, но пока не могут добиться результата. Но впереди индивидуальная гонка, смешанная эстафета. Мы делаем всё возможное», — цитирует Гросса «РИА Новости».