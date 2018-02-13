Брынзак: Почему не стартовала Валя Семеренко? А смысл бежать с сороковых мест?

В спринте она стала 46-й.

«Мы на эту гонку не полагали больших надежд. У нас был только один шанс на медаль. Мы надеемся на масс-старт, на индивидуальную гонку и на эстафету.



Почему не стартовала Валентина Семеренко? Какой смысл бежать с сороковых мест. Здесь никаких зачётов, очков нет. Пускай она готовится к индивидуалке. В этом сезоне она была дважды была в цветах. Посмотрим, что будет здесь», — сказал Брынзак в интервью «UA: Перший».