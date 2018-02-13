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13 февраля 2018, 13:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Брынзак: Почему не стартовала Валя Семеренко? А смысл бежать с сороковых мест?

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему в гонке преследования на Олимпиаде в Пхёнчхане не стартовала Валентина Семеренко.

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© РИА "Новости"

В спринте она стала 46-й.

«Мы на эту гонку не полагали больших надежд. У нас был только один шанс на медаль. Мы надеемся на масс-старт, на индивидуальную гонку и на эстафету.

Почему не стартовала Валентина Семеренко? Какой смысл бежать с сороковых мест. Здесь никаких зачётов, очков нет. Пускай она готовится к индивидуалке. В этом сезоне она была дважды была в цветах. Посмотрим, что будет здесь», — сказал Брынзак в интервью «UA: Перший».
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