Выйдет ли Россия напрямую в ¼ финала? Расклады и прогнозы на Олимпиаду

Регламент турнира

Он за четыре года не изменился. На Олимпиаде участвует 12 сборных, разделённых на три квартета. Стимул выкладываться в каждом матче есть: напрямую в четвертьфинал выходят четыре команды. Трое из этих четырёх попадают туда как лидеры своих групп. Помимо них, там же окажется лучшая команда среди вторых мест. Она будет определяться по количеству набранных очков. Если у нескольких сборных оказалось поровну баллов, то дальше смотрится разница шайб. То, что понадобятся дополнительные статистические показатели, маловероятно. Но если вдруг и разница шайб оказалась одинаковой, то лучшей станет та команда, у которой больше заброшенных. В последнюю очередь смотрят на рейтинг сборных, который уж точно у всех отличается.

Лучшие и худшие среди коллективов, не попавших напрямую в четвертьфинал олимпийского турнира, определяются таким же образом. Всё зависит от места в группе, количества очков, разницы забитых и пропущенных, количества шайб и рейтинга — именно в таком порядке. То есть на групповой стадии ни одна команда из борьбы не выходит. Может быть и так, что сборная потерпит три поражения в начале турнира, но всё равно окажется в четвертьфинале. Так уже было со сборной Латвии на Олимпиаде в Сочи: латвийцы проиграли все игры в группе, но одолели в квалификации плей-офф швейцарцев, ставших вторыми в своём квартете.

Чуть подробнее об этой квалификации. Она представляет собой один поединок, по итогам которого определится сильнейший в паре. Четыре победителя квалификации присоединятся к участникам, вышедшим досрочно. Как распределяются пары в игре за выход в четвертьфинал? Всё просто: самый сильный из участников, не преодолевших групповой барьер напрямую, противостоит самому слабому. Четвертьфиналы состоятся уже на следующий день после квалификации. И там никакой жеребьёвки тоже нет.

Самая лучшая команда по итогам групповой стадии будет иметь преимущество на всей дистанции турнира. Нагляднее это видно на примере сборной Швеции четырёхлетней давности: будучи лучшими среди всех команд групп, они в четвертьфинале сыграли с восьмой командой по силе, в полуфинале — с четвёртой. Поэтому расслабленность исключена уже с самых первых матчей.

Расклады на групповой этап

Группа А

С последним местом здесь всё понятно. Скорее всего, хозяева соревнований не наберут ни одного очка в группе и станут самой слабой командой среди 12 сборных по итогам трёх матчей. Швейцарцы одолеют сборную Южной Кореи, но уступят Канаде и Чехии, если обойдётся без неожиданностей. В очной встрече канадцы и чехи определят того, кто выйдет из группы с первого места. Думаю, в данном случае не так важно, кто окажется победителем, поскольку проигравший либо выйдет как лучший среди вторых мест, либо сыграет в квалификации плей-офф против Южной Кореи.

Группа В

Здесь бронь на последнее место держит сборная Словении. Как и корейцам, им будет трудно набрать хотя бы одно очко в группе. Американец Райан Запольски отмечал, что россияне будут фаворитами Олимпиады. Сборная России должна стать первой в квартете. Не потому что это Россия, которой априори нужно отдавать первое место, а потому что грозных соперников у нас в группе нет.

Судя по рейтингу, наибольшую угрозу должна была представлять именно сборная США, но она совершенно не впечатлила любителей хоккея на Кубке Германии, оккупировав там последнюю строчку. Более того, в борьбе за второе место ещё нужно обыграть словаков, которым они уступили в ноябре. И всё-таки состав у американцев мощнее, поэтому занять вторую строчку сборной Словакии вряд ли удастся.

Группа С

Думается, что отсюда напрямую вполне могут выйти две команды. Второе место наберёт не меньше шести очков, потому что уровень сборных Финляндии и Швеции заметно выше, чем у немцев и норвежцев. И это гарантирует хорошую разницу шайб. Финны и шведы сыграют за первое место в заключительном туре. На данном этапе сложно сказать, кто будет фаворитом. Обе сборные вполне могут поучаствовать в распределении наград на Олимпиаде. Норвежцы и немцы поспорят за третье место в группе. В этом матче должна побеждать дружина Марко Штурма, хотя норвежцы не выглядят такими аутсайдерами, какими видятся в своих четвёрках словенцы и корейцы.

Если предположить сейчас конечные результаты в квартетах, то поставим на то, что напрямую выйдут россияне, чехи, финны и шведы. Пары в квалификации могут выглядеть следующим образом.