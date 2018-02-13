Австрийский горнолыжник Хиршер завоевал золото в комбинации на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Австриец Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Хиршер по итогам двух дисциплин показал результат 2 минуты 6,52 секунды. Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание +0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор
28-летний Хиршер впервые завоевал золото Олимпийских игр. В 2014 году он стал серебряным призером Олимпиады в Сочи в слаломе. Австриец является шестикратным чемпионом мира. Он шесть раз становился обладателем больших Хрустальных глобусов (победа в общем зачете Кубка мира), что является рекордом среди мужчин.
Медаль Хиршера стала второй для сборной Австрии на Играх в Пхёнчхане. Ранее Давид Гляйршер завоевал золото в соревнованиях одноместных саней.
Олимпиада завершится 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter