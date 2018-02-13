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13 февраля 2018, 10:21 | Лыжный спорт | ТАСС

Австрийский горнолыжник Хиршер завоевал золото в комбинации на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Австриец Марсель Хиршер завоевал золотую медаль в горнолыжной комбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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Хиршер по итогам двух дисциплин показал результат 2 минуты 6,52 секунды. Серебро завоевал француз Алексис Пентюро (отставание +0,23 секунды), бронзу — его соотечественник Виктор Мюффа-Жанде (+1,02). Россиянин Павел Трихичев упал во время скоростного спуска и не смог продолжить соревнования.

Из-за отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) решением Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России (Olympic Athlete from Russia, OAR).

28-летний Хиршер впервые завоевал золото Олимпийских игр. В 2014 году он стал серебряным призером Олимпиады в Сочи в слаломе. Австриец является шестикратным чемпионом мира. Он шесть раз становился обладателем больших Хрустальных глобусов (победа в общем зачете Кубка мира), что является рекордом среди мужчин.

Медаль Хиршера стала второй для сборной Австрии на Играх в Пхёнчхане. Ранее Давид Гляйршер завоевал золото в соревнованиях одноместных саней.

Олимпиада завершится 25 февраля.
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