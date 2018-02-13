Рейхерд: Скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру

— Решение я еще не принял. Нужно еще проехать этот сезон. А дальше будет видно. Возможно, но, думаю, что это на вряд ли. Возраст большой. Думаю, я скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру, — признался Дмитрий Рейхерд.