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13 февраля 2018, 10:06 | Лыжный спорт | Sports.kz

Рейхерд: Скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру

Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд, для которого нынешние Олимпийские Игры стали уже четвертыми в карьере, отметил, что рассматривает вариант завершения спортивной карьеры, сообщает корреспондент Sports.kz.

— Решение я еще не принял. Нужно еще проехать этот сезон. А дальше будет видно. Возможно, но, думаю, что это на вряд ли. Возраст большой. Думаю, я скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру, — признался Дмитрий Рейхерд.
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