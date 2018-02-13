Рейхерд: Скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру
Казахстанский могулист Дмитрий Рейхерд, для которого нынешние Олимпийские Игры стали уже четвертыми в карьере, отметил, что рассматривает вариант завершения спортивной карьеры, сообщает корреспондент Sports.kz.
— Решение я еще не принял. Нужно еще проехать этот сезон. А дальше будет видно. Возможно, но, думаю, что это на вряд ли. Возраст большой. Думаю, я скорее всего буду заканчивать спортивную карьеру, — признался Дмитрий Рейхерд.
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