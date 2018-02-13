Сноубордист Автанеев не вышел в финал в хаф-пайпе на Олимпиаде

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Во вторник Автанеев в своей лучшей из двух попыток в квалификации показал результат 63,25 балла, став 20-м. В финал вышли 12 спортсменов с лучшими результатами. Первое место в квалификации занял американец Шон Уайт — 98,50.

Финал в данной дисциплине состоится в среду.