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Летние игры в Пхёнчхане
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13 февраля 2018, 10:01 | Лыжный спорт | Sports.kz

«Не все получается в этой жизни», или Как засудили Дмитрия Рейхерда

Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Виктор Лемешко прокомментировал выступление наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане, отметив, что, если бы судейство было более объективным, казахстанцы могли подняться выше.

— К сожалению, только Галышева смогла взять медаль. У Димы не получилось в связи с… Расстановка в судействе уже по первому дню… Все равно нас судят судьи из других стран. Уже после того, как в первый день Диму поставили шестым или седьмым, хотя результат у него был выше, это уже дано нам понять, человека не хотят пускать в финал. А для этого нужно было быть на голову выше. Это и послужило причиной. Дима перебрал в скорости и получился сбой. Что могли мы сделали. Не все получается в этой жизни. Колмаков показал себя как зрелый спортсмен. Картина такая же. Судьи пустили канадца, который точно проиграл Паше. Есть такой метод — не пустить в финал, — сказал Лемешко.
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