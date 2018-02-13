«Не все получается в этой жизни», или Как засудили Дмитрия Рейхерда

— К сожалению, только Галышева смогла взять медаль. У Димы не получилось в связи с… Расстановка в судействе уже по первому дню… Все равно нас судят судьи из других стран. Уже после того, как в первый день Диму поставили шестым или седьмым, хотя результат у него был выше, это уже дано нам понять, человека не хотят пускать в финал. А для этого нужно было быть на голову выше. Это и послужило причиной. Дима перебрал в скорости и получился сбой. Что могли мы сделали. Не все получается в этой жизни. Колмаков показал себя как зрелый спортсмен. Картина такая же. Судьи пустили канадца, который точно проиграл Паше. Есть такой метод — не пустить в финал, — сказал Лемешко.