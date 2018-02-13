Тренер: В России у Галышевой никогда не было бы медали

Тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина рассказала, почему могулистка Юлия Галышева отказалась от смены гражданства на российское, сообщает корреспондент Vesti.kz. По ее словам, это лишило бы спортсменку шансов на олимпийскую медаль.

Журналист рассказал о планах России натурализовать казахстанку Галышеву перед ОИ-2014 через фиктивный брак.

«Было не одно предложение. Было перед Сочи и после Сочи. И то, что обсуждают сейчас российские СМИ, я скажу так — никогда бы у них не было медали. Медаль могла быть только у нас, и еще будут медали. Мое мнение, если бы Галышева перешла в российскую сборную, у нее никогда не было бы медали», — сказала Круглыхина.

Галышева выиграла «бронзу» в могуле и принесла первую медаль в копилку сборной Казахстана на Играх-2018.