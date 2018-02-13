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13 февраля 2018, 9:45 | Хоккей | Р-Спорт

Ковальчук: Девчонки пусть не обижаются, но женский хоккей — это вообще не то

КАННЫН, 13 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Форвард мужской сборной России Илья Ковальчук заявил, что женский хоккей — это вообще не то, при этом попросив российских спортсменок не обижаться.

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© РИА "Новости"

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Мужская сборная России 11 февраля посетила матч женской национальной команды против канадок (0:5).

«Позавчера я первый раз в жизни смотрел женский хоккей. Было видно, что канадки катаются быстрее. Потом мне рассказали, что все самые сильные хоккеистки в Канаде и США. Если честно, не мое это. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей — это вообще не то. Я так понял толкаться у них можно, но только в особенном направлении как-то. Все не как у людей», — сказал Ковальчук журналистам.
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Хоккей

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