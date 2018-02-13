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Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Мужская сборная России 11 февраля посетила матч женской национальной команды против канадок (0:5).