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13 февраля 2018, 9:35 | Биатлон | ТАСС

Бабиков после пасьюта не смог поговорить с журналистами из-за холода

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой по причине того, что ему необходимо было срочно согреть замерзшие руки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза биатлонистов России.

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© РИА "Новости"

После финиша Бабиков решил миновать микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы. В гонке преследования, которая прошла в понедельник, он был единственным представителем команды олимпийских атлетов из России. Стартовав под 57-м номером, финишировал 40-м.

«Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить. Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки», — говорится в сообщении СБР.

«В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в микст-зону было уже поздно. Антон всегда профессионально и с уважением относится к общению с прессой. Он прекрасно понимает, что это часть работы», — подчеркивается в заявлении.

Следующим стартом для Бабикова должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.

Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада продлится до 25 февраля.
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Фуркад М.
Франция
2.
Самуэльссон С.
Швеция
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Долль Б.
Германия
12.02.2018 15:00 Олимпийский турнир Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 32.51,7
2 Себастьян Самуэльссон Швеция +12,0
3 Бенедикт Долль Германия +15,1
4 Тарьей Бе Норвегия +01.02,6
5 Симон Шемп Германия +01.02,7
6 Беньямин Вегер Швейцария +01.03,1
7 Симон Дестье Франция +01.03,7
8 Арнд Пайффер Германия +01.14,1
9 Эрленн Бьентегорд Норвегия +01.26,3
10 Лукас Хофер Италия +01.32,7
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Биатлон

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