Бабиков после пасьюта не смог поговорить с журналистами из-за холода

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После финиша Бабиков решил миновать микст-зону, в которой спортсмены общаются с представителями прессы. В гонке преследования, которая прошла в понедельник, он был единственным представителем команды олимпийских атлетов из России. Стартовав под 57-м номером, финишировал 40-м.

«Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить. Биатлонист действительно покинул микст-зону сразу после гонки, но сделал это, потому что у него сильно замерзли руки», — говорится в сообщении СБР.

«В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в микст-зону было уже поздно. Антон всегда профессионально и с уважением относится к общению с прессой. Он прекрасно понимает, что это часть работы», — подчеркивается в заявлении.

Следующим стартом для Бабикова должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.

Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада продлится до 25 февраля.