Бабиков после пасьюта не смог поговорить с журналистами из-за холода
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Бабиков после гонки преследования на Олимпийских играх в Пхёнчхане не смог пообщаться с прессой по причине того, что ему необходимо было срочно согреть замерзшие руки. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Союза биатлонистов России.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
После финиша Бабиков решил миновать
«Антон Бабиков никогда не избегает общения с прессой, если на это нет должных причин. Коллеги, постоянно работающие на биатлоне, могут это подтвердить. Биатлонист действительно покинул
«В биатлоне, чтобы лучше контролировать выстрел, спортсмены выступают в тонких перчатках. К сожалению, когда руки спортсмена пришли в норму, возвращаться в
Следующим стартом для Бабикова должна стать индивидуальная гонка, которая пройдет 15 февраля.
Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпиада продлится до 25 февраля.
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|12.02.2018 15:00
|Олимпийский турнир
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|32.51,7
|2
|Себастьян Самуэльссон
|Швеция
|+12,0
|3
|Бенедикт Долль
|Германия
|+15,1
|4
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+01.02,6
|5
|Симон Шемп
|Германия
|+01.02,7
|6
|Беньямин Вегер
|Швейцария
|+01.03,1
|7
|Симон Дестье
|Франция
|+01.03,7
|8
|Арнд Пайффер
|Германия
|+01.14,1
|9
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+01.26,3
|10
|Лукас Хофер
|Италия
|+01.32,7