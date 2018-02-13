Российский горнолыжник-олимпиец Трихичев попал в больницу

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По ее словам, Трихичев получил несколько ушибов и не сумел продолжить выступление. Было принято решение отправить его на обследование.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fi" dir="ltr">Miesten alppiyhdistetyn alussa nähtiin heti dramatiikkaa, kun Pavel Trikhichev ajoi rajusti ulos. Romar laskee numerolla 37. <a href="https://twitter.com/hashtag/PyeongChangFi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PyeongChangFi</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Olympialaiset?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Olympialaiset</a> <a href="https://t.co/NsXjRTcx62">pic.twitter.com/NsXjRTcx62</a></p>— Eurosport Suomi (@EurosportSuomi) <a href="https://twitter.com/EurosportSuomi/status/963241680702001152?ref_src=twsrc%5Etfw">13 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>