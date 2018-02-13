Российский горнолыжник Трихичев отправлен в больницу после падения на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Павел Трихичев отправлен в больницу после падения в скоростном спуске в рамках горнолыжной комбинации на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Об этом ТАСС сообщила заместитель главного тренера российских горнолыжников Анастасия Попкова.
Трихичев во вторник упал в скоростном спуске и не сумел продолжить выступление.
«Есть несколько ушибов, он направлен в больницу. Сейчас проходит обследование», — сказала Попкова.
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