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13 февраля 2018, 9:21 | Олимпизм | Чемпионат.com

Генсек CAS: Российские спортсмены должны знать, почему их не пустили на Игры

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб прокомментировал решения органа по поводу допуска ограниченного числа россиян на Олимпийские игры — 2018.

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© РИА "Новости"

«Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий.

По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Риб в интервью RT.
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