Генсек CAS: Российские спортсмены должны знать, почему их не пустили на Игры

«Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий.



По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Риб в интервью RT.