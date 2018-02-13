Генсек CAS: Российские спортсмены должны знать, почему их не пустили на Игры
Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда Матье Риб прокомментировал решения органа по поводу допуска ограниченного числа россиян на Олимпийские игры — 2018.
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«Я уверен, что каждый член CAS и каждый член МОК смогли полностью отойти от политики во время принятия решений по российским спортсменам. Они не имеют ничего общего с этим. Оба вердикта CAS принимались единогласно, с юридической точки зрения это два разных случая и между ними нет противоречий.
По каждому индивидуальному случаю будет опубликована мотивировочная часть. Там будут перечислены доказательства, которые МОК использовал, чтобы отказать российским спортсменам в приглашении. Я согласен с Мартеном Фуркадом, что должно быть объяснение принятым решениям, люди должны знать», — сказал Риб в интервью RT.
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