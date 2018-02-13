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13 февраля 2018, 9:19 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Тренер: У Трихичева ничего не сломано, с головой тоже все хорошо

Главный тренер сборной России по горнолыжному спорту Урбан Планиншек рассказал о состоянии горнолыжника Павла Трихичева, который не смог финишировать в скоростном спуске из-за падения.

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«Я не видел всего своими глазами, потому что это случилось не в моей секции. Трихичев серьёзно упал. Сейчас он был первично осмотрен медиками, ничего не сломано, с головой тоже всё хорошо, он всё помнит. Это хорошие новости. Но какие-то дальнейшие комментарии по его состоянию можно будет сказать спустя несколько часов, когда его осмотрят врачи», — цитирует Планиншек «РИА Новости».
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