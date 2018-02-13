Звенья сборной России на Олимпиаде. Как они будут играть

14 февраля сборная России по хоккею проведёт первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане, в котором сыграет со сборной Словакией. Накануне старта олимпийского турнира двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков разобрал игру звеньев российской команды.

Нападение

Ковальчук — Дацюк — Григоренко

В Петербурге Ковальчук и Дацюк играют вместе. Был момент, когда их разводили по звеньям: Прохоркин выходил с Ильёй, потом с Дацюком и Ковальчуком играл с Барабановым, но это себя не оправдало. В СКА в последнее время справа в первом звене выходил либо Калинин, либо Плотников. Но в сборной Григоренко прижился благодаря своему универсализму. Михаил может сыграть в центре и в случае чего подстрахует, если ребята увлекутся атакующими действиями. Плюс и на вбрасываниях сможет сыграть. Достаточно интересное сочетание с двумя центральными, к тому же Григоренко ещё и в большинстве выходит. Пробовался в этом звене Мозякин, но о нём отдельный разговор. Что касается Ковальчука и Дацюка, то это их пятая Олимпиада и четвёртая, где они играют вместе. Два опытнейших игрока, которые в раздевалке и на скамейке играют важную роль, люди, которые ведут за собой команду, выступают связующим звеном между тренерским штабом и другими хоккеистами.

Гусев — Шипачёв — Капризов

У них очень хорошее взаимопонимание, особенно в игре пять на пять, да и в большинстве. Здорово, что Гусев и Шипачёв правильно используют Кирилла в игре пять на четыре. Так же Капризова на пятачке использовал Умарк в «Салавате». В ЦСКА почему-то так не получается. В сборной от технических действий Гусева очень многое зависит, Никита хорошо находит на льду Кирилла. От Шипачёва мы ждём ещё более продуктивной игры в равных составах, в большинстве всё у него нормально. Если бы были какие-либо сомнения по Вадиму, то его не было бы в составе. После возвращения из «Вегаса» Шипачёв был на глазах у Знарка, тренер видит его потенциал. Вадим — прекрасный стоппер. В этой тройке Шипачёв — разыгрывающий, именно он организует атаки. Конечно, по ходу турнира возможны какие-то изменения в тройках, но, думаю, что сейчас самый оптимальный вариант.

Широков — Прохоркин — Барабанов

Если первые две тройки этакие «спецбригадовские» — креатив и большинство, то третья выполняет несколько другие функции. Широков, Прохоркин и Барабанов могут сыграть в меньшинстве, также Сергей и в большинстве выходит. Барабанов — хороший, быстрый крайний, который может создать момент за счёт катания. Прохоркин после провального прошлого года проводит сильный сезон в Петербурге, особенно последний отрезок у него получился результативным. Это звено вообще в СКА на хорошем счету, так что это самое оптимальное третье звено в сборной.

Телегин — Андронов — Калинин

Номинально четвёртая тройка Телегин — Андронов — Калинин будет выходить первой на лёд. Это уже классика нашей сборной. На чемпионате мира в Кёльне матч начинало звено Андронова. Калинин хорошо вписался в эту тройку. Сергей в равных составах способен сыграть на одном высоком скоростном уровне. Телегин, Андронов и Калинин — одни из лучших на Олимпиаде по объёму катания. Это звено — настоящий мотор нашей команды. Знаете, как с толкача машину заводят, так вот так же могут сделать наши ребята.

Блуждающий Мозякин

Очень хороший ход — использовать Мозякина в звене Андронова. С появлением Сергея эта тройка может поменять стиль на 180 градусов. Для соперников это плохо, потому что они не смогут предугадать, чего ждать от этого звена. Понятно, что с Сергеем была договорённость, что если он едет на Олимпиаду, то его будут использовать в первую очередь в большинстве. Витолиньш как раз об этом вчера на тренировке и говорил. Мозякин будет играть не по 20 минут, а около 10−12, но это ни в коем случае не должно на него психологически давить. Всё во благо команды.

Сделать Мозякина таким блуждающим форвардом — интересная находка. Думаю, все были согласны, что Сергей заслужил поездку на Олимпийские игры. Просто на Кубке Карьяла его не было, во время Кубка Первого канала он был травмирован, а сочетания на Евротуре наработались, их сейчас разбивать было бы неправильно. Но понятно, что нужно использовать сильные качества Мозякина, но главное — не навредить уже устоявшимся связкам.

Защита

Гавриков — Войнов, Нестеров — Марченко, Киселевич — Яковлев, Зубарев — Зуб

Из-за травмы на Олимпиаде не сыграет Хафизуллин, а он хорошо смотрелся в паре с Киселевичем на Кубке Первого канала. Яковлев — более управляемый защитник, чем Трямкин, поэтому его и выбрали вместо Динара. Креатива у наших нападающих хватает, нам нужны чётко выраженные оборонщики. Атакующие защитники в команде уже есть — Войнов и Нестеров, они и в большинстве выходят, плюс иногда видим и Марченко при розыгрыше лишнего. Остальные должны выполнять свои прямые обязанности как защитники.

Пара Гавриков — Войнов является самой надёжной в нашей сборной. Вячеслав будет подключаться к атакам, а Владислав будет страховать, но, кстати, и Гавриков может в атаке сыграть. Нестеров и Марченко вместе в ЦСКА выходят, сложившаяся пара, то же самое можно сказать и о паре Зубарев — Зуб.

Вратари

Кошечкин, Сорокин, Шестёркин