Звенья сборной России на Олимпиаде. Как они будут играть
Подробный разбор того, вокруг кого будет строиться игра команды Олега Знарка.
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14 февраля сборная России по хоккею проведёт первый матч на Олимпиаде в Пхёнчхане, в котором сыграет со сборной Словакией. Накануне старта олимпийского турнира двукратный обладатель кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков разобрал игру звеньев российской команды.
Нападение
Ковальчук — Дацюк — Григоренко
В Петербурге Ковальчук и Дацюк играют вместе. Был момент, когда их разводили по звеньям: Прохоркин выходил с Ильёй, потом с Дацюком и Ковальчуком играл с Барабановым, но это себя не оправдало. В СКА в последнее время справа в первом звене выходил либо Калинин, либо Плотников. Но в сборной Григоренко прижился благодаря своему универсализму. Михаил может сыграть в центре и в случае чего подстрахует, если ребята увлекутся атакующими действиями. Плюс и на вбрасываниях сможет сыграть. Достаточно интересное сочетание с двумя центральными, к тому же Григоренко ещё и в большинстве выходит. Пробовался в этом звене Мозякин, но о нём отдельный разговор. Что касается Ковальчука и Дацюка, то это их пятая Олимпиада и четвёртая, где они играют вместе. Два опытнейших игрока, которые в раздевалке и на скамейке играют важную роль, люди, которые ведут за собой команду, выступают связующим звеном между тренерским штабом и другими хоккеистами.
Гусев — Шипачёв — Капризов
У них очень хорошее взаимопонимание, особенно в игре пять на пять, да и в большинстве. Здорово, что Гусев и Шипачёв правильно используют Кирилла в игре пять на четыре. Так же Капризова на пятачке использовал Умарк в «Салавате». В ЦСКА
Широков — Прохоркин — Барабанов
Если первые две тройки этакие «спецбригадовские» — креатив и большинство, то третья выполняет несколько другие функции. Широков, Прохоркин и Барабанов могут сыграть в меньшинстве, также Сергей и в большинстве выходит. Барабанов — хороший, быстрый крайний, который может создать момент за счёт катания. Прохоркин после провального прошлого года проводит сильный сезон в Петербурге, особенно последний отрезок у него получился результативным. Это звено вообще в СКА на хорошем счету, так что это самое оптимальное третье звено в сборной.
Телегин — Андронов — Калинин
Номинально четвёртая тройка Телегин — Андронов — Калинин будет выходить первой на лёд. Это уже классика нашей сборной. На чемпионате мира в Кёльне матч начинало звено Андронова. Калинин хорошо вписался в эту тройку. Сергей в равных составах способен сыграть на одном высоком скоростном уровне. Телегин, Андронов и Калинин — одни из лучших на Олимпиаде по объёму катания. Это звено — настоящий мотор нашей команды. Знаете, как с толкача машину заводят, так вот так же могут сделать наши ребята.
Блуждающий Мозякин
Очень хороший ход — использовать Мозякина в звене Андронова. С появлением Сергея эта тройка может поменять стиль на 180 градусов. Для соперников это плохо, потому что они не смогут предугадать, чего ждать от этого звена. Понятно, что с Сергеем была договорённость, что если он едет на Олимпиаду, то его будут использовать в первую очередь в большинстве. Витолиньш как раз об этом вчера на тренировке и говорил. Мозякин будет играть не по 20 минут, а около 10−12, но это ни в коем случае не должно на него психологически давить. Всё во благо команды.
Сделать Мозякина таким блуждающим форвардом — интересная находка. Думаю, все были согласны, что Сергей заслужил поездку на Олимпийские игры. Просто на Кубке Карьяла его не было, во время Кубка Первого канала он был травмирован, а сочетания на Евротуре наработались, их сейчас разбивать было бы неправильно. Но понятно, что нужно использовать сильные качества Мозякина, но главное — не навредить уже устоявшимся связкам.
Защита
Гавриков — Войнов, Нестеров — Марченко, Киселевич — Яковлев, Зубарев — Зуб
Пара Гавриков — Войнов является самой надёжной в нашей сборной. Вячеслав будет подключаться к атакам, а Владислав будет страховать, но, кстати, и Гавриков может в атаке сыграть. Нестеров и Марченко вместе в ЦСКА выходят, сложившаяся пара, то же самое можно сказать и о паре Зубарев — Зуб.
Вратари
Кошечкин, Сорокин, Шестёркин
Стоит сказать, что Кошечкин стал первым номером в воротах не просто так. Не только
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