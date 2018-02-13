Гудин: Иностранные СМИ во время ОИ интересуются только вопросами про допинг

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По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде в Пхёнчхане под олимпийским флагом в статусе олимпийских спортсменов из России. Всего в Играх-2018 участвуют 168 россиян, многие из сильнейших отечественных спортсменов не получили приглашения на соревнования.

«К керлингистам было мало вопросов по этой истории. Печалит, что здесь, на Играх, иностранных журналистов не интересуют другие темы, кроме этой. Они постоянно пытаются залезть с этими вопросами», — рассказал Гудин.

«Все спортсмены, персонал, судьи, представители мировой федерации очень хорошо к нам относятся и очень поддерживают нас. Поэтому мы никакого давления не испытывали, на подготовке это тоже практически не сказалось», — сообщил специалист.

«Я считаю, что в керлинге допинг помочь никак не может. Все случаи, которые были зафиксированы в мировом керлинге, получались по глупости. Это были либо не указанные препараты или вот был канадский товарищ, который решил пойти в спортзал и взял у тренера протеин, а там оказался анаболический стероид», — заключил Гудин.

Брызгалова и Крушельницкий во вторник завоевали бронзу Игр, победив в матче за третье место норвежцев со счетом 8:4.