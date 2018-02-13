Ковальчук: Погода в Пхёнчхане не кажется холодной после питерских ветров

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В связи с сильным морозом во время церемонии открытия Игр организаторы выдавали зрителям шапки, пончо, одеяла, грелки, горячие пакеты для рук и ног. Организаторы предупреждали, что в столице Олимпиады может похолодать до минус 25 градусов.

«Не думаю, что здесь очень холодно. В Питере такие же ветра, поэтому я привыкший», — сказал Ковальчук.

Для Ковальчука Олимпиада в Пхёнчхане является пятой в карьере. «Живу в квартире с Дацюком, Каблуковым и Гусевым, у нас с Пашей отдельные комнаты, — рассказал Ковальчук об условиях в Олимпийской деревне. — Необходимо переключаться — прогуляться, посидеть в небольшой кафешке, рядом с Деревней их много, поэтому надо выходить в город».

Во вторник в звено к Ковальчуку и Дацюку был переведен Сергей Мозякин. «Игра покажет, каким будет наше взаимодействие, — отметил Ковальчук. — Для меня переход на правый фланг — это не проблема, я три года играл на этой позиции в «Нью-Джерси».

Ковальчук отметил, что нет необходимости брать шефство над Кириллом Капризовым, самым молодым среди российских хоккеистов. «Думаю, что он многое прошел, и у него большая карьера впереди. Ему сейчас нужно взять шефство над собой, потому что сейчас многое зависит от каждого. Каждая мелочь может все решить», — подчеркнул Ковальчук.

«Смотрели керлинг и женский хоккей»

Ковальчук рассказал, что в понедельник хоккеисты по телевизору смотрели полуфинальный матч российской пары Анастасия Брызгалова / Александр Крушельницкий турнира по керлингу в дабл-миксте. «Мы видели, как в полуфинале они проиграли последним камнем, очень расстроились. Мы смотрели с девчонками из сборной Швеции, они нам чуть объяснили правила, стало понятнее», — отметил Ковальчук.

В воскресенье хоккеисты посетили матч женского турнира, в котором россиянки проиграли канадкам со счетом 0:5. «Женский хоккей я впервые смотрел вживую, даже по телевизору, наверное, не смотрел. Было видно, что канадки катаются быстрее. Пусть девчонки не обижаются, но женский хоккей — это не совсем то», — сказал Ковальчук.

Первый матч на олимпийском турнире российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии.