Марченко: На олимпийском хоккейном турнире нужно опасаться любого соперника
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Состав участников олимпийского хоккейного турнира достаточно ровный, нужно опасаться любого соперника. Такое мнение высказал защитник команды олимпийских атлетов из России Алексей Марченко.
Олимпийский хоккейный турнир в Пхёнчхане пройдет без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Все команды достаточно ровные, опасаться стоит всех. Не думаю, что
Первый матч на олимпийском турнире российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии. «Надеюсь, что мы сможем контролировать игру, держать шайбу и выиграть. Из команды соперника знаю Томаша Суровы, видел его здесь», — сказал Марченко.
Защитник рассказал, что он доволен условиями в Олимпийской деревне. «Для меня это первая Олимпиада. Это совсем другие ощущения. В олимпийской деревне спортсмены из других видов, это интересно», — сказал Марченко.
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