Марченко: На олимпийском хоккейном турнире нужно опасаться любого соперника

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Олимпийский хоккейный турнир в Пхёнчхане пройдет без участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Все команды достаточно ровные, опасаться стоит всех. Не думаю, что кто-то выделяется. Состав фаворитов традиционный — Финляндия, Швеция, Канада, США. Надеюсь, что мы тоже», — сказал Марченко.

Первый матч на олимпийском турнире российские хоккеисты проведут 14 февраля против сборной Словакии. «Надеюсь, что мы сможем контролировать игру, держать шайбу и выиграть. Из команды соперника знаю Томаша Суровы, видел его здесь», — сказал Марченко.

Защитник рассказал, что он доволен условиями в Олимпийской деревне. «Для меня это первая Олимпиада. Это совсем другие ощущения. В олимпийской деревне спортсмены из других видов, это интересно», — сказал Марченко.